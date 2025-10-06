Home
Trump diz que EUA e Brasil vão 'fazer negócios' e chama Lula de 'ótima pessoa'

Republicano voltou a dizer, em entrevista, que os dois países vão estreitar laços econômicos e comerciais

Pedro Lima

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 19:30

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (6), em entrevista, que pretende "começar a fazer negócios com o Brasil", após o que classificou como "uma ótima conversa" por telefone com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Republicano voltou a dizer, em entrevista, que os dois países vão estreitar laços econômicos e comerciais

O republicano voltou a dizer que os dois países vão estreitar laços econômicos e comerciais, assim como tinha antecipado em seu post no início da tarde na Truth Social.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Trump confirmou que há planos de encontros presenciais com Lula Crédito: REUTERS/Kent Nishimura

Trump elogiou Lula, a quem chamou de "uma ótima pessoa", e recordou o primeiro encontro entre ambos. "Eu o conheci nas Nações Unidas, no dia em que o teleprompter falhou... foi um momento interessante", afirmou, em tom descontraído.

O presidente norte-americano também confirmou que há planos de encontros presenciais entre os dois líderes. "Em algum momento, Lula virá para os Estados Unidos, e eu irei ao Brasil", repetiu.

