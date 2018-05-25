Tropas militares entrarão em ação imediata, diz ministro da Defesa

O general Joaquim Silva e Luna ocupa interinamente o Ministério da Defesa Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que as tropas militares vão entrar em ação ainda nesta sexta-feira para liberar estradas bloqueadas por caminhoneiros em greve. Segundo o ministro, a ideia é desobstruir áreas essenciais para a infraestrutura do país. Vão participar da operação tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica.

"Assim que o presidente assine o decreto, as forças serão empregadas. Uma ação rápida, integrada e de uma forma enérgica. A principal atividade é preservar as infra-estruturas, preservar o movimento dessas áreas mais críticas : refinarias, entradas e saídas, portos, aeroportos. De modo que permita a circulação. E evitar o desabastecimento das áreas onde a sociedade já está se ressentindo", disse o ministro.

Os detalhes foram acertadas numa reunião no início da tarde desta sexta-feira entre Luna e os comandantes Eduardo Villas Bôas (Exército), Eduardo Bacellar Leal (Marinha), Nivaldo Luiz Rossato (Aeronáutica) e Ademir Sobinho, chefe do Estado Maior das Forças-Armadas.