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Greve dos caminhoneiros

Tropas militares entrarão em ação imediata, diz ministro da Defesa

Detalhes foram acertados em reunião com os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 19:13
O general Joaquim Silva e Luna ocupa interinamente o Ministério da Defesa Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que as tropas militares vão entrar em ação ainda nesta sexta-feira para liberar estradas bloqueadas por caminhoneiros em greve. Segundo o ministro, a ideia é desobstruir áreas essenciais para a infraestrutura do país. Vão participar da operação tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica.
"Assim que o presidente assine o decreto, as forças serão empregadas. Uma ação rápida, integrada e de uma forma enérgica. A principal atividade é preservar as infra-estruturas, preservar o movimento dessas áreas mais críticas : refinarias, entradas e saídas, portos, aeroportos. De modo que permita a circulação. E evitar o desabastecimento das áreas onde a sociedade já está se ressentindo", disse o ministro.
Os detalhes foram acertadas numa reunião no início da tarde desta sexta-feira entre Luna e os comandantes Eduardo Villas Bôas (Exército), Eduardo Bacellar Leal (Marinha), Nivaldo Luiz Rossato (Aeronáutica) e Ademir Sobinho, chefe do Estado Maior das Forças-Armadas.
O ministro falou sobre o assunto pouco antes de deixar o Ministério da Defesa em direção ao Palácio do Planalto. Segundo assessores, o ministro deverá se reunir ainda nesta tarde com o presidente Michel Temer para falar sobre o plano de ação dos militares.

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