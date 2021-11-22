Três foragidos são presos enquanto faziam prova do Enem em Teresina

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Piauí em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar, após informações recebidas dos serviços de inteligência. Todas as prisões ocorreram com os suspeitos já dentro das salas de prova.
De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, o primeiro suspeito, identificado como E.J.C.C., de 32 anos, foi preso na escola Prof. Edgar Tito, na zona Norte de Teresina. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em julho deste ano, pelo TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão) por envolvimento no assalto a um banco.
A segunda prisão aconteceu na Universidade Federal do Piauí, na zona leste da capital. O homem de iniciais E. R. C. B, 44 anos, foi preso acusado de crime de peculato no estado de São Paulo. Ele teve a prisão preventiva decretada em setembro deste ano.
A terceira prisão, de uma mulher, identificada com as iniciais M.P.S, foi feita na Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Rebelo, também na zona Leste da capital. A mulher era considerada foragida no estado Ceará. O mandado de prisão preventiva contra ela foi expedido em 2018.
Todos os detidos foram levados para a Central de Flagrantes de Teresina e serão encaminhados à polícia dos estados em que os mandados de prisão foram abertos. Como não foi fornecida a identificação completa dos suspeitos, não foi possível ter acesso à defesa deles.