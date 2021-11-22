Três foragidos são presos enquanto faziam prova do Enem em Teresina

Dois homens e uma mulher que estavam foragidos da Justiça foram presos neste domingo (21), em Teresina, enquanto faziam a prova do Enem

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, o primeiro suspeito, identificado como E.J.C.C., de 32 anos, foi preso na escola Prof. Edgar Tito, na zona Norte de Teresina. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em julho deste ano, pelo TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão) por envolvimento no assalto a um banco.