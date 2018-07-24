Trabalhadores vítimas de vazamento em Portocel são identificados

Portocel Crédito: Portocel/ Divulgação

vazamento de um gás tóxico em porão de navio que está atracado em Portocel, em Barra do Riacho. Trabalhando como profissionais avulsos na área portuária, Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clóvis Lira da Silva são as vítimas deque está atracado em Portocel, em Barra do Riacho.

Segundo o presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto, os motivos do acidente ainda não foram revelados. Até agora, a entidade teve a informação de que os profissionais desceram no porão do navio e desmaiaram.

"O sindicato está acompanhando o caso. Lamentamos o que aconteceu. Ali é um espaço confinado, tem regra própria para esse tipo de atividade. Não podemos aceitar que essas coisas continuem ocorrendo. Existem maneiras de prevenir acidentes como esses. Precisamos saber se realmente o gás liberado nesse tipo de carga é venenoso. Queremos que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", afirma Ernani.

Um dos mortos no acidente, Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos, segundo Ernani. Clóvis, de 52 anos, era arrumador; Luiz Carlos, de 64 anos, era estivador. Eles começaram a trabalhar às 7 da manhã e sairiam às 13. O acidente deve ter ocorrido por volta de 12 horas.

Eles foram socorridos, mas chegaram sem vida ao hospital São Camilo, em Aracruz. Mesmo com o quadro, a equipe tentou ressuscitá-los, mas eles não reagiram aos procedimentos.

Uma estivador avulso, que trabalha no setor há 30 anos, disse que o navio estava carregado de eucalipto que seria usado na produção de celulose, na fábrica da Fibria. A carga teria vindo do Rio Grande do Sul. Além dos três mortos, o vazamento deixou um estivador ferido. Vitor Souza Olmo está hospitalizado e estável, segundo o Sindicato dos Estivadores.

Com o acidente, as operações de Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - foram paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose.

Os quatro trabalhadores foram socorridos pela equipe de Bombeiros que atende a Fibria e Portocel. São bombeiros civis profissionais, treinados por empresa credenciada dos bombeiros militares.

A equipe de bombeiros fica permanentemente de prontidão para atender eventuais ocorrências na Fibria e Portocel.

O acidente aconteceu porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira. A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Beatriz Seixas, do Gazeta Online.

O motivo das mortes teria sido a intoxicação por meio de um gás que é liberado quando a madeira está molhada. Trata-se do H2S, também conhecido como gás sulfídrico, que em muitos casos é resultante de processos de biodegradação, como a decomposição de matéria orgânica vegetal. O gás é considerado extremamente tóxico e inflamável.

Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos serão encaminhados para o DML de Vitória, onde passarão por exames para identificar a causa da morte.

A perícia da Polícia Civil e equipe da Polícia Federal compareceram ao local. As informações sobre a causa do acidente estão sendo apuradas

O Terminal Especializado de Barra do Riacho  Portocel lamentou o ocorrido e informou que três Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) que executavam atividades no navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul e que estava atracado no porto para descarregar madeira, faleceram na tarde desta terça-feira (24).

Foram encontrados quatro portuários desacordados no porão do navio. Um estivador foi socorrido, medicado no local e está estável. Os outros três trabalhadores foram resgatados pelos Bombeiros e brigadistas e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz (ES), onde, infelizmente, não resistiram e faleceram.