Trabalhadores vítimas de vazamento em Portocel são identificados

Trabalhando como profissionais avulsos na área portuária, Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clóvis Lira da Silva são as vítimas de vazamento de um gás tóxico em porão de navio que está atracado em Portocel, em Barra do Riacho.
Segundo o presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto, os motivos do acidente ainda não foram revelados. Até agora, a entidade teve a informação de que os profissionais desceram no porão do navio e desmaiaram.
"O sindicato está acompanhando o caso. Lamentamos o que aconteceu. Ali é um espaço confinado, tem regra própria para esse tipo de atividade. Não podemos aceitar que essas coisas continuem ocorrendo. Existem maneiras de prevenir acidentes como esses. Precisamos saber se realmente o gás liberado nesse tipo de carga é venenoso. Queremos que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", afirma Ernani.
Um dos mortos no acidente, Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos, segundo Ernani. Clóvis, de 52 anos, era arrumador; Luiz Carlos, de 64 anos, era estivador. Eles começaram a trabalhar às 7 da manhã e sairiam às 13. O acidente deve ter ocorrido por volta de 12 horas.
Eles foram socorridos, mas chegaram sem vida ao hospital São Camilo, em Aracruz. Mesmo com o quadro, a equipe tentou ressuscitá-los, mas eles não reagiram aos procedimentos.
Uma estivador avulso, que trabalha no setor há 30 anos, disse que o navio estava carregado de eucalipto que seria usado na produção de celulose, na fábrica da Fibria. A carga teria vindo do Rio Grande do Sul. Além dos três mortos, o vazamento deixou um estivador ferido. Vitor Souza Olmo está hospitalizado e estável, segundo o Sindicato dos Estivadores.
Com o acidente, as operações de Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - foram paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose.
Os quatro trabalhadores foram socorridos pela equipe de Bombeiros que atende a Fibria e Portocel. São bombeiros civis profissionais, treinados por empresa credenciada dos bombeiros militares.
A equipe de bombeiros fica permanentemente de prontidão para atender eventuais ocorrências na Fibria e Portocel.
O acidente aconteceu porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira. A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Beatriz Seixas, do Gazeta Online.
O motivo das mortes teria sido a intoxicação por meio de um gás que é liberado quando a madeira está molhada. Trata-se do H2S, também conhecido como gás sulfídrico, que em muitos casos é resultante de processos de biodegradação, como a decomposição de matéria orgânica vegetal. O gás é considerado extremamente tóxico e inflamável.
Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos serão encaminhados para o DML de Vitória, onde passarão por exames para identificar a causa da morte.
A perícia da Polícia Civil e equipe da Polícia Federal compareceram ao local. As informações sobre a causa do acidente estão sendo apuradas
O Terminal Especializado de Barra do Riacho Portocel lamentou o ocorrido e informou que três Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) que executavam atividades no navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul e que estava atracado no porto para descarregar madeira, faleceram na tarde desta terça-feira (24).
Foram encontrados quatro portuários desacordados no porão do navio. Um estivador foi socorrido, medicado no local e está estável. Os outros três trabalhadores foram resgatados pelos Bombeiros e brigadistas e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz (ES), onde, infelizmente, não resistiram e faleceram.
A empresa reforçou que está colaborando com as autoridades nas investigações.