Trabalhadores da construção civil prometem greve no ES

Trabalhadores da construção civil consideram que nova lei reduz direitos da categoria Crédito: Divulgação

Em período de elaboração de convenção coletiva, a nova reforma trabalhista tem acirrado os conflitos entre trabalhadores e patrões da construção civil.

Para os empregados do setor, a intenção das empresas é usar a nova lei para reduzir direitos. A categoria planeja entrar em greve a partir do dia 23 deste mês, mesmo antes das negociações salariais chegarem ao fim. A intenção é protestar contra várias mudanças apresentadas pelos patrões nos benefícios oferecidos aos funcionários.

Fizemos uma proposta de reajuste de 5% no salário e a manutenção das garantias previstas na convenção anterior. Porém, as empresas dizem que querem modernizar a convenção. Ao nosso ver, querem tirar nossos benefícios, afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintraconst), Paulo César Borba Peres.

O dirigente sindical diz que uma das mudanças propostas pelos empregadores é a adoção de apenas dois pisos salariais, um para o trabalhador qualificado e outro para o funcionário sem especialidade.

Querem acabar com o café da manhã, com o plano de saúde e querem, por exemplo, que a cesta básica seja por peso não por item, acrescenta Peres.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, desmente a versão do Sintraconst. Nossa proposta não retira benefícios. Só tenta deixar a convenção coletiva mais enxuta, mais simplificada.

Quanto à adoção de somente dois pisos salariais, Barona explica que o objetivo é permitir que o trabalhador negocie salários com os patrões. Hoje a convenção coletiva traz uma lista de funções. Não tem por que colocar todas as remunerações. Hoje, a maioria dos trabalhadores recebe mais do que está na convenção. Em relação ao plano de saúde, a ideia é apenas mudar as regras do plano, acrescenta.

Segundo Baraona, as negociações entre o Sinduscon e o Sintrancost têm até o dia 30 de abril para serem finalizadas. Acho uma atitude precipitada a convocação de uma greve antes das conversas serem finalizadas. Uma paralisação no momento que estamos agora, de recuperação econômica, não ajuda ninguém, nem os trabalhadores nem as empresas, finaliza Baraona.