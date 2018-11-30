Trabalhadores amanhecem em fila para pedir fim de cobrança sindical

Filas para pedir retirada de contribuição sindical no Centro Crédito: Kaique Dias

Centenas de trabalhadores do setor do comércio estão procurando o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo, no Centro de Vitória, nesta sexta-feira (30) em busca de pedir isenção de uma contribuição sindical de 7% no salário, cobrada a partir deste mês. O valor foi acertado em convenção coletiva. O pagamento é opcional e a taxa é anual, dividida em quatro parcelas - três de 2% e uma de 1%, sempre incidindo sobre o valor do salário do trabalhador.

As filas começaram bem antes das 8 horas, quando a recepção da sede do sindicato abre. O pedido de isenção precisa ser feito por meio de uma declaração escrita à mão. Todos os trabalhadores do setor, filiados ou não ao sindicato, são cobrados pela contribuição, caso não peçam a retirada do valor.

Eu acho que no momento em que vivemos no Brasil, as desconfianças surgem e tem a dúvida de para onde esse recurso captado vai. A transparência é tudo, afirma o gerente Rodrigo Albane, de 36 anos.

Apesar de uma fila enorme, que quase virava a esquina da Rua Caramuru, próximo ao Parque Moscoso, no Centro de Vitória, o atendimento era rápido e quem chegava era atendido em cerca de vinte minutos, aproximadamente.

O assistente de suporte técnico Cristiano Correia Ferraz, de 39 anos, reclamou que muitos dos benefícios conquistados pela categoria são descontados no salário e não faz sentido ter mais um desconto no contra-cheque. O sindicato para mim não acrescenta em nada e não vejo nenhuma vantagem. Todo mundo que conheço vai vir aqui e entregar a carta, não vai pagar não. O salário já vem com muitos descontos, declarou.

A mesma coisa pensa o que saiu de Cariacica para ir em Vitória, onde estava acontecendo o pedido de isenção. Ele trabalha na Serra e acabou atrasando.

Se fosse algo efetivo, se a gente tivesse a presença do sindicato, metade dessa fila não estaria aqui. Falta um pouco de presença dentro das lojas. Muitas pessoas não tem ciência do que eles podem oferecer, a parte jurídica, a parte social.

SINDICATO DIZ QUE BENEFÍCIOS SÃO MAIORES

Para o sindicato, a cobrança tem sim benefícios para o trabalhador. O presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Oliveira Rocha, a contribuição é cobrada e definida em assembleia coletiva, pelos gastos que o sindicato tem durante a convenção coletiva. No entanto, qualquer trabalhador pode pedir o fim da contribuição sindical.

Os trabalhadores conquistaram vários direitos, como estabilidade de 90 dias para mulheres que tiveram filho após voltar ao trabalho, gestantes não poderem trabalhar em local insalubre, pagamento de R$ 81, vale transporte e alimentação gratuitos durante feriados, planos de saúde e odontológico e outros benefícios. Tudo isso tem um custo de negociação para o sindicato, justificou.

O presidente também explicou que a cobrança é feita para todos os trabalhadores, mesmo quem não é filiado mas se beneficia da convenção. Ele explicou que muitos estão sendo coagidos pelas empresas a não pagarem o imposto - como critério para receberem o reajuste para a categoria.