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Rede social

TikTok anuncia recurso de chat em grupo e adesivos customizados

Novidade virá com restrições de segurança a usuários adolescentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2024 às 07:25

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 07:25

O TikTok anunciou nesta segunda-feira (12) o lançamento de bate-papos em grupo e adesivos personalizados para mensagens diretas.
A função de grupos permitirá que até 32 pessoas participem de uma conversa, possibilitando o compartilhamento e comentário de vídeos em tempo real, segundo o TikTok. Assim como as mensagens diretas, a ferramenta não estará disponível para pessoas de 13 a 15 anos.
Logo da TikTok
TikTok apresenta novidades Crédito: Divulgação
Usuários de todas as idades só podem ser adicionados a um bate-papo em grupo por seus amigos (pessoas que eles seguem e que também os seguem).
Se um adolescente de 16 a 17 anos receber um link para participar de uma conversa em grupo, ele só poderá entrar se o grupo incluir ao menos um de seus amigos. Além disso, se o adolescente criar uma conversa em grupo, por padrão, o TikTok exigirá que ele analise e aprove novos participantes.
Para criar um grupo, o usuário deve clicar no botão das mensagens privadas e, em seguida, selecionar o ícone de mais opções canto superior da tela. Depois disso, é possível escolher amigos de uma lista e montar o grupo com os selecionados.
Os adesivos customizados podem ser criados pelos usuários na própria interface das conversas individuais e em grupo no aplicativo.

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