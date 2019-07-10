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Rodrigo Maia

'Teremos uma longa noite', diz Maia

Rodrigo Maia disse que pretende levar adiante a discussão da reforma da Previdência no plenário da Casa, mesmo que a sessão entre pela madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2019 às 00:06

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 00:06

Rodrigo Maia Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na noite desta terça-feira, 9, que pretende levar adiante a discussão da reforma da Previdência no plenário da Casa, mesmo que a sessão entre pela madrugada. Ele não falou em votação do texto-base ainda nesta noite, mas prometeu levar a discussão da PEC até o final.
> Bolsonaro gerou desconfiança desde o início, diz Maia
"Teremos uma longa noite. Vamos até o fim da discussão da Previdência, pelo menos. Pela minhas contas, isso será às 2h da manhã", afirmou há pouco no Plenário.
> Senado pode incluir estados na reforma da Previdência, diz Maia
Os parlamentares, no entanto, ainda discutem o projeto de lei que regulamenta vaquejadas, rodeios e provas de laço. No momento, há 503 deputados na Casa, com quórum de 498 na sessão.

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