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Inauguração do Aeroporto

Temer promete agilidade na obra da BR 262 e ferrovia no ES

Na inauguração do Aeroporto de Vitória, o vice-governador Cesar Colnago aproveitou a ocasião para reivindicar as obras

Publicado em 29 de Março de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 21:20
César Colnago e Michel Temer durante cerimônia de inauguração do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Durante o discurso de inauguração do novo Aeroporto de Vitória, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (29), o vice-governador César Colnago aproveitou a ocasião para reivindicar ao presidente da república, Michel Temer, os projetos importantes para a logística, infraestrutura e desenvolvimento econômico do Espírito Santo, como a duplicação da BR 262 e a instalação do corredor ferroviário "EF-118", entre Cariacica e Presidente Kennedy, no sul do Estado.
> Duplicação da BR 262 no Estado acumula mais um fracasso
"No momento em que se discute a renovação da concessão, queremos pedir. Essa ferrovia é capixaba. Precisamos disso na contrapartida, na proposta de compensação, que esse investimento seja feito para nos ligar ao Açu e ao Rio, e também ao nosso Porto Central. Outro ponto: a BR 262... Precisamos que essa duplicação seja feita de forma mais rápida, para que a gente consiga desembaraçar e resolver a BR 262", disse.
> Estado quer dinheiro de uma ferrovia para poder construir outra
Ao iniciar o discurso, Michel Temer prometeu agilizar os projetos cobrados pelo vice-governador. "Nós não somos, no nosso Governo, de prometer. Somos de entregar, como estamos fazendo agora (inaugurando o aeroporto). Vou ousar fazer uma promessa: agilizar todos os estudos e medidas necessários para o canal ferroviário que liga ao Rio de Janeiro. Na 262, vou fazer o mesmo empenho".
Colnago também aproveitou o momento para cobrar a obra do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, que foi embargada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2017, mas o presidente não se pronunciou.
ARRECADAÇÃO 
Conforme publicado pelo colunista Leonel Ximenes, na quarta-feira (28), o governador Paulo Hartung iria reivindicar ao presidente que todo o dinheiro arrecadado com a renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas fosse investido na construção do corredor ferroviário "EF-118".

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