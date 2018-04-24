Temer decide nesta quinta-feira reajuste no Bolsa Família

O presidente Michel Temer (PMDB) vai se reunir nesta quinta-feira (26) com os ministros do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, e do Planejamento, Esteves Pedro Colnago, para definir qual será o valor do reajuste do Bolsa Família.

O presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

"O que está colocado na mesa é o reajuste. Existem vários tipos de reajuste colocados na mesa e na quinta-feira vai ter uma reunião para definir o impacto de cada sugestão para bater o martelo", disse um integrante do governo que acompanha a negociação.

O governo está dividido e já cogitou no final do ano passado reajustar o valor do benefício acima da inflação. O então ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, anunciou que o aumento seria de inflação e mais um pouco. O discurso de um aumento real para todas as 13,7 milhões de famílias atendidas se manteve até o primeiro trimestre deste ano.

Em abril, porém, uma proposta menos generosa foi tornada pública por Osmar Terra: dar reajuste acima da inflação apenas para famílias com filhos na escola ou que frequentam programas de capacitação profissional. Na ocasião, ele garantiu que a correção de 2,95% para repor a inflação de 2017 era dada como certa.

Na semana passada, no entanto, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, voltou a colocar em dúvida o aumento e disse que o governo ainda discutia se realizaria ou não um reajuste do Bolsa Família neste ano. De acordo com ele, é preciso ver se tem espaço para isso.