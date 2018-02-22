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"Prova de vida"

Temer comprova que está vivo, e volta a receber aposentadorias por SP

Presidente havia perdido o direito de receber seus proventos ao não ter realizado a prova de vida em setembro de 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 10:51

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 10:51

O Presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O SPPrev, órgão que gere a Previdência dos servidores do Estado de São Paulo, confirmou, nesta quarta-feira, que o presidente Michel Temer fez, enfim, a prova de vida necessária para voltar a receber a aposentadoria como procurador do Estado. Segundo o instituto, Temer realizou a comprovação em janeiro. O presidente havia perdido o direito de receber seus proventos ao não ter realizado a prova de vida em setembro de 2017, mês do seu aniversário. Os salários de novembro, dezembro e janeiro foram acumulados e já foram pagos, assim como o 13º de 2017.
Como procurador aposentado, Temer recebe salário bruto de R$ 45.055. Em função do limite constitucional para o pagamento de funcionários públicos, a renda cai para R$ 22.109 líquido. A última aposentadoria recebida pelo presidente foi em outubro.
O SPPrev não confirmou quando o presidente recebeu as aposentadorias acumuladas, nem quanto foi pago. O mesmo foi feito pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. A última remuneração que consta ao presidente, pela União, é de novembro de 2017, de R$ 3.896,82.

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