Temer comprova que está vivo, e volta a receber aposentadorias por SP

O SPPrev, órgão que gere a Previdência dos servidores do Estado de São Paulo, confirmou, nesta quarta-feira, que o presidente Michel Temer fez, enfim, a prova de vida necessária para voltar a receber a aposentadoria como procurador do Estado. Segundo o instituto, Temer realizou a comprovação em janeiro. O presidente havia perdido o direito de receber seus proventos ao não ter realizado a prova de vida em setembro de 2017, mês do seu aniversário. Os salários de novembro, dezembro e janeiro foram acumulados e já foram pagos, assim como o 13º de 2017.