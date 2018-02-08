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Comemoração

Temer comemora recuo da inflação: 'Saímos da maior recessão da história'

Presidente usou rede social para elogiar seu governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 17:25

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 17:25

Como tem feito sempre que são divulgados números considerados bons na economia, o presidente da República, Michel Temer, voltou a usar o Twitter nesta quinta-feira (8), desta vez para comemorar que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou janeiro com alta de 0,29% ante avanço de 0,44% em dezembro.
O presidente Michel Temer discursa no Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Mais uma excelente notícia na economia. A inflação atingiu 0,29% em janeiro, menor valor para o mês desde a criação do Plano Real", escreveu o presidente. "O resultado ressalta que saímos da maior recessão da história e seguimos avançando na direção certa", completou.
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JUROS
Temer tem usado em todos os seus discursos o argumento de que a inflação e os juros baixos mostram que seu governo tem conseguido recuperar a economia. Na quarta-feira (7), após o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 7% ao ano para 6,75%, o presidente também comentou no Twitter.
"O governo fez o dever de casa e criou as condições para o Banco Central cortar os juros. Para o país, isso é um incentivo para mais investimentos, um incentivo à geração de empregos", escreveu o presidente no Twitter.
Temer destacou ainda que a redução da Selic é uma "ótima notícia para o Brasil". "A taxa básica de juros caiu para o menor nível da história, para 6,75% ao ano. Isso é motivo para comemorar", destacou.

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