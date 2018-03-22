Temer comemora: 'Minha política econômica está fazendo história'

Temer usou as redes sociais para comentar a decisão Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Michel Temer usou as redes sociais nesta noite de quarta-feira (21), para comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que baixou a taxa básica de juros de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano, e disse que com isso seu governo vai entrar para a história.

A minha política econômica está fazendo história. A taxa básica de juros, a Selic, é a menor já registrada, 6,5%, conforme decisão do Copom, hoje, escreveu. E graças à inflação que continua baixando. O resultado é mais investimentos das empresas, mais empregos e maior consumo das famílias, completou.