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Copom

Temer comemora: 'Minha política econômica está fazendo história'

Decisão do Copom baixou a taxa básica de juros de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano

Publicado em 21 de Março de 2018 às 23:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 23:54
Temer usou as redes sociais para comentar a decisão Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Michel Temer usou as redes sociais nesta noite de quarta-feira (21), para comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que baixou a taxa básica de juros de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano, e disse que com isso seu governo vai entrar para a história.
> Copom reduz juros para 6,5%. Saiba como ficam seus investimentos
A minha política econômica está fazendo história. A taxa básica de juros, a Selic, é a menor já registrada, 6,5%, conforme decisão do Copom, hoje, escreveu. E graças à inflação que continua baixando. O resultado é mais investimentos das empresas, mais empregos e maior consumo das famílias, completou.
Temer, que disse que uma eventual candidatura à reeleição não é improvável e admitiu ontem a empresários que avalia disputar mais um mandato, tem reforçado o discurso de que foram as suas políticas econômicas que tiraram o País da recessão.
> PIB brasileiro tem recuo de 0,3% em janeiro, aponta pesquisa da FGV

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