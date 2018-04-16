Temer assina decreto que autoriza uso do FGTS para compra de próteses

Caixa Econômica Federal tem até 120 dias para elaborar normas e procedimentos administrativos e operacionais para a movimentação das contas para aquisição de órtese ou prótese Crédito: Arquivo

O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira (16) um decreto que autoriza trabalhadores com deficiência a sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de órteses e próteses. O decreto será publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (17).

Para usar o FGTS, o trabalhador com deficiência deverá apresentar prescrição médica, bem como comprovar a necessidade por meio de atestado de diagnóstico e laudo médico detalhado.