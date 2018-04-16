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Novidade!

Temer assina decreto que autoriza uso do FGTS para compra de próteses

Decreto será publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (17)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 20:16
Caixa Econômica Federal tem até 120 dias para elaborar normas e procedimentos administrativos e operacionais para a movimentação das contas para aquisição de órtese ou prótese Crédito: Arquivo
O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira (16) um decreto que autoriza trabalhadores com deficiência a sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de órteses e próteses. O decreto será publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (17).
Para usar o FGTS, o trabalhador com deficiência deverá apresentar prescrição médica, bem como comprovar a necessidade por meio de atestado de diagnóstico e laudo médico detalhado.
> Senado aprova projeto que libera o FGTS para quem se demite
A Caixa, agente operador do FGTS, terá até cento e vinte dias, contados a partir da publicação do decreto, para elaborar normas e procedimentos administrativos e operacionais para a movimentação das contas para aquisição de órtese ou prótese.

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