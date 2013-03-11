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Sem espaço próprio

Telexfree usa sede virtual nos Estados Unidos

Sede da empresa nos EUA é, na verdade, um escritório virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2013 às 03:00

Publicado em 11 de Março de 2013 às 03:00

O espaço que a Telexfree anuncia como sua sede matriz, nos Estados Unidos, na verdade, é um escritório virtual. O serviço é contratado por empresas para centralizar atendimento telefônico e recebimento de correspondências.
 
Embora tenha faturado cerca de R$ 300 milhões em 2012 (segundo divulgadores) e possa ganhar quase um bilhão este ano, a empresa não tem espaço próprio nos Estados Unidos e contrata serviço que permite, no máximo, cinco reuniões esporádicas por mês.
O endereço do centro empresarial, chamado de Cedar Hill Place, é o que aparece nos registros da empresa como sede física da Telexfree nos EUA. O edifício está situado à Rua 225 Cedar Hill Street, em Marlborough, Massachusetts.
Foto: Reprodução da Internet
Reprodução da Internet
Embora tenha faturado cerca de R$ 300 milhões em 2012, a empresa não tem
Segundo site da Regus, empresa que atua no mundo inteiro com aluguel de escritórios virtuais, o grupo tem como espaço a sala 200 do prédio Cedar Hill, construído pela The Maggiore Companies.
 
No entanto, no quadro localizado no hall do edifício para informar quais são as empresas que alugam o espaço, o nome da Telexfree não aparece. Um colaborador da Rádio CBN Vitória e de A GAZETA foi ao endereço e também não encontrou qualquer referência sobre a Telexfree no prédio.
 
Vídeo de divulgador nos EUA garante espaço físico e reuniões  
 
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A informação que constava no painel é de que uma das empresas alocadas na sala 200 é a Disk a Vontade. A empresa, que tem sede em Vitória, também era ligada a Common Cents Communications, a empresa que hoje dá vida à Telexfree americana.
 
Em vídeos no Youtube, os atuais dono da Telexfree, James Merril e Carlos Wanzeler, aparecem também como donos da Disk a Vontade dos EUA.
 
No Brasil, a Disk a Vontade, registrada com o nome de Worldxchange Intermediação e Negócios, tinha como sócio majoritário o Carlos Wanzeler até janeiro de 2011, segundo informações na Junta Comercial.
Foto: Adson Fernandes da Silva
Adson Fernandes da Silva
No quadro localizado no hall do edifício para informar quais são as empresas que alugam o espaço, o nome da Telexfree não aparece
 
Na apresentação de negócios no site, a Disk a Vontade diz: Somos uma empresa especializada em tecnologia VoIP, com sua matriz em Boston, operando nos Estados Unidos desde 1995 através da Common Cents Communications. A Disk a Vontade tem se desenvolvido constantemente, vivendo um crescimento marcante a partir de 2005 com a abertura de sua filial no Brasil, Vitória/ES (sic).
 
Na internet, vários divulgadores informam que salas do Cedar Hill Place pertencem à Telexfree. Alguns associados foram à cidade de Marlborough para a produção de vídeos publicitários. A intenção era apresentar a sede da empresa aos possíveis recrutados.
 
O grupo que administra o escritório virtual não informou qual plano de aluguel a Telexfree contratou. A mensalidade mais cara custa cerca de R$ 500. Esse plano dá direito a cinco diárias mensais de um escritório privativo, endereço comercial, número de telefone local e uma recepcionista bilíngue para atender ligações e responder emails.
 
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Dono diz que sede é nos EUA
 
O dono da Telexfree no Brasil, Carlos Costa, afirma que a matriz da empresa está sim em Massachusetts. No entanto, ele diz não poder falar sobre o patrimônio da empresa por uma questão de segurança. Ele não confirmou se a sala utilizada pela empresa no Cedar Hill é alugada, comprada ou sublocada. Ele disse que a matriz tem cerca de 20 funcionários nos EUA e que lá existe parque tecnológico. A reportagem procurou ainda Carlos Wanzeler, também sócio da Telexfree no Brasil e nos Estados Unidos, para esclarecer qual a relação das empresas Telexferee e Disk a Vontade no Brasil e nos EUA. No entanto, ele não foi encontrado para entrevista.
 
 
 
 

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