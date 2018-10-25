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Vai privatizar

TCU dá sinal verde para concessão do Aeroporto de Vitória

Investidores pressionavam para que concessões de aeroportos fossem feitas ainda este ano, mas tribunal decidiu deixar leilão para 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 12:31

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 12:31

Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A concessão do bloco formado pelos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) recebeu o aval do Tribunal de Contas da União na noite desta quarta-feira (24), em Brasília, de acordo com o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. Outros 10 aeroportos federais também foram liberados para serem leiloados a partir do primeiro trimestre de 2019.
Para o bloco Vitória-Macaé, a previsão de investimentos é de R$ 591 milhões. E a previsão de outorga é de R$ 435 milhões ao longo do contrato.
O prazo para a realização do leilão foi objeto de pressões por parte dos grupos interessados e motivo de queda de braço dentro do governo. A maior parte dos empreendedores pressionava para que o leilão fosse realizado ainda este ano, temendo alguma descontinuidade ou atraso por causa da troca de governo.
Por isso, havia na área técnica quem defendesse a aceleração do processo, mesmo que fosse necessário encurtar o intervalo dado entre a publicação do edital e a realização do leilão. A perspectiva era a de realizar o certame às vésperas do Natal.
No final, prevaleceu a opinião defendida, entre outros, pelo ministro dos Transportes, Valter Casimiro: que não há razão para atropelar prazos. Segundo fonte da área técnica, alguns investidores estrangeiros interessados nos aeroportos informaram que precisariam de pelo menos 80 dias após a publicação do edital para se prepararem para o leilão.
APROVAÇÃO
O sinal verde do TCU veio na forma de uma aprovação unânime dos estudos técnicos, econômicos e ambientais que embasam o leilão das concessões. Segundo nota do PPI, os integrantes do tribunal ressaltaram a qualidade e maturidade dos estudos. O próximo passo é a preparação e publicação do edital, que o governo promete fazer no mais curto tempo possível.
Nessa rodada, além de Vitória e Macaé, serão leiloadas as concessões de outros 10 aeroportos, divididas em três blocos. O Nordeste é formado por Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Nele, os investimentos previstos somam R$ 2,153 bilhões e as outorgas a serem pagas ao governo federal chegam a R$ 1,671 bilhão.
Já o bloco do Centro-Oeste, formado pelos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, precisará de investimentos de R$ 771 milhões e outorga de R$ 9 milhões ao longo do contrato.
PROJETOS ALTERADOS
Em setembro, o TCU pediu ajustes nos editais dos próximos aeroportos que o governo federal pretende leiloar. Um dos projetos que precisou ser alterado é o que inclui o bloco Macaé e Vitória. Também precisará de mudanças a proposta de concessão do terminal de Cuiabá, que estará em outro grupo.
Em sua análise, os técnicos da corte reduziram os investimentos previstos para o aeroporto de Macaé durante a concessão de 30 anos, em R$ 60,2 milhões, devido à exclusão de serviços que já são objeto de contrato executado pela estatal Infraero, com recuperação e adequações de pistas.
O tribunal também determinou a correção de itens nos estudos de engenharia dos aeroportos de Cuiabá e Vitória, além de erros em estudos ambientais do aeroporto de Macaé e falhas nos mecanismos da revisão extraordinária dos contratos de concessão.
A corte de contas solicita ainda que sejam feitas adequações no layout proposto para o aeroporto de Cuiabá para evitar dificuldades operacionais.
O mesmo tipo de correção deve ser feito no sistema de pistas do aeroporto de Vitória, excluindo itens de serviços que já foram executados no terminal capixaba. De forma geral, o relatório não fez nenhum apontamento grave e, a partir de algumas mudanças, o tribunal deu sinal verde para que os editais sejam publicados após as alterações.
TCU dá sinal verde para concessão do Aeroporto de Vitória

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