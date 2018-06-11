Taxas de juros ao consumidor foram reduzidas em maio

Cartão de crédito Crédito: Pixabay

As taxas de juros de seis linhas de crédito ao consumidor foram reduzidas em maio pela terceira vez consecutiva. Segundo levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac) a taxa média para pessoa física apresentou uma redução de 0,12 ponto percentual no mês passado, caindo de 7,20% ao mês (130,32% ao ano) em abril para 7,08% (127,25% ao ano). É a menor taxa de juros desde julho de 2015.

Os juros do comércio caíram de 5,35% ao mês para 5,30%. No cartão de crédito a taxa recuou de 12,39% para 12,02%. No cheque especial, caiu de 12,09% para 12,03%. O Crédito Direto ao Consumidor (CDC) nos bancos passou de 1,91% para 1,89% e o empréstimo pessoal dos bancos caiu de 4,08% para 4,02%. Nas financeiras, a taxa do empréstimo pessoal recuou de 7,36% para 7,24%.

O levantamento da Anefc mostrou que, em fevereiro, as taxas tinham sido elevadas, mesmo com o Banco Central reduzindo a taxa Selic, que baliza os juros do mercado. A redução dos juros pode ser atribuída, segundo a Anefac, entre outros fatores, ao elevado patamar do spread cobrado pelos banco, possibilitando a redução na ponta do consumidor. Em abril, também entrou em vigor a redução dos depósitos compulsórios feitos pelos bancos ao Banco Central. Também a queda da inadimplência contribui para baixar os juros.

Também para as empresa os juros das linhas de crédito caíram. Segundo o levantamento da Anefac, a taxa média para pessoa jurídica, em maio, apresentou uma redução de 0,10 ponto percentual passando a mesma de 4,04% ao mês (60,84% ao ano) para 3,94% (59% ao ano). è a menor taxa de juros para empresas desde março de 2015.