Taxa de desemprego caiu em todas as 27 Unidades da Federação no 2° trimestre

Taxa de desemprego caiu em todas as 27 Unidades da Federação no 2º trimestre

Taxa de desemprego nacional no período foi de 5,8%, ante 7% do primeiro trimestre

Daniela Amorim

Estadão Conteúdo

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:04

A taxa de desemprego caiu em todas as Unidades da Federação na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Taxa de desemprego nacional no período foi de 5,8%, ante 7% do primeiro trimestre

Taxa de desemprego caiu em todas as 27 Unidades da Federação no 2° trimestre

O instituto pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso não são consideradas estatisticamente significativas. Houve quedas de forma estatisticamente significativa em 18 das 27 Unidades da Federação no período.

Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 7,0% no primeiro trimestre de 2025 para 5,8% no segundo trimestre. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 6,3% para 5,1% no período.

No segundo trimestre de 2025, as maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (10,4%), Bahia (9,1%) e Distrito Federal (8,7%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%).

