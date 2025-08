Guerra comercial

Tarifaço: governo vai priorizar indústria nacional em compras para o SUS

Edital do PAC permitirá aquisição de produtos brasileiros mesmo com preço 10% a 20% superior, diz Mdic

A nova norma tem uma lista com quase 700 exceções, que livram 43% do valor de itens brasileiros exportados para os EUA, segundo levantamento feito pela Folha. Trump associou a medida contra o Brasil ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL).>

Em evento do PT realizado no domingo (3), o presidente Lula disse que há limites na negociação da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos, e demonstrou preocupação com a relação diplomática com o país.>