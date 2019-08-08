Tabela do Imposto de Renda pode ser reajustada pela inflação

Declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Pelas regras atuais, as isenções do IR atingem quem tem renda de até R$ 1.903,98 por mês. No entanto, segundo estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), deveriam ficar livres da cobrança quem recebe até R$ 3.689,93.

De acordo com a instituição, desde 1996 a correção da tabela do imposto é feita abaixo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Assim, no período acumulado, a defasagem já chega a 95,46%.

No Espírito Santo, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério da Economia, no Estado, 207 mil pessoas vivem com rendimentos entre R$ 1.903,98 e R$ 3.689,93 – logo, teriam direito à isenção do imposto.

As mudanças

Pela proposta ainda em análise, o reajuste da tabela viria acompanhado de uma reestruturação completa do IR. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha em um plano para diminuir a alíquota de até 27,5% e, ao mesmo tempo, a possibilidade de deduções, que custam R$ 20 bilhões por ano, segundo dados da Receita Federal. A ordem do ministro Paulo Guedes, segundo interlocutores, foi "limpar tudo", de acordo com "O Globo'.

A ideia do Guedes é tornar o IR mais progressivo para contribuir com a redução da desigualdade. Uma das propostas é criar, inclusive, um imposto negativo, que atingiria os mais pobres. O mecanismo criaria uma faixa extra na tabela, voltada para a baixa renda. Esse grupo não só seria isento como faria jus a um pagamento do governo, bancado pelo Tesouro.

As mudanças no IR devem ser propostas em agosto e representarão uma das pernas do tripé da reforma tributária em construção pelo governo. Antes disso, o governo pretende propor a fusão de cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, CSLL e IOF) no imposto único federal.

Em outra ponta, para permitir uma desoneração da folha de pagamentos, o governo quer criar a contribuição sobre pagamentos, aplicável sobre qualquer transação.

As questões ligadas a IR são sensíveis à opinião pública e devem integrar a última etapa da reforma, comandada pelo Secretário da Receita, Marcos Cintra.

Além de alterar o tributo para pessoa física, o governo avalia reduzir a alíquota máxima do imposto também para empresas.

Inicialmente, a equipe econômica estudava uma simplificação radical no sistema tributário do país. Mas optou-se por um modelo mais cauteloso, em que o governo vai iniciar uma reforma branda, submetendo a proposta à análise da opinião pública.

Se a faixa de isenção for corrigida apenas pela inflação, a equipe de Guedes não conseguirá atender promessa feita por Bolsonaro durante as eleições.