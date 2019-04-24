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Cargas

Tabela do frete para transporte rodoviário é reajustada em 4,13%

A revisão dos valores foi um ponto do acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 20:10

Publicado em 

24 abr 2019 às 20:10
Quem descumpre a tabela está sujeito a multas que variam de acordo com a distância a ser percorrida e tipo de veículo Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) publicou nesta quarta-feira (24), no Diário Oficial da União (DOU), a resolução que atualiza os valores da tabela do piso mínimo do frete para o transporte rodoviário de cargas, com um reajuste médio de 4,13%. A revisão dos valores foi um ponto do acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros na última segunda-feira (22). De acordo com a ANTT, a variação do diesel em relação aos valores da última tabela, publicada em janeiro, foi de 10,69%.
No dia 17, a Petrobras anunciou um aumento de 4,8% no preço do diesel nas refinarias. Os caminhoneiros reivindicavam a aplicação do dispositivo previsto na Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, instituída pela Lei 13.703 de 2018, que determina a revisão dos valores da tabela sempre que houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional.
> Petrobras aumenta em 2% o preço da gasolina nas refinarias
PARALISAÇÃO
Na segunda-feira (22), os representantes dos caminhoneiros descartaram a possibilidade de paralisação da categoria prevista para a próxima segunda-feira (29), diante da promessa do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, de além do reajuste da tabela, umas das principais reivindicações dos caminhoneiros, intensificar a fiscalização do cumprimento do frete mínimo.
A ANTT informou que vem intensificando as fiscalizações nos postos de pesagem, para verificar o cumprimento da tabela. Quem descumpre a tabela está sujeito a multas que variam de acordo com a distância a ser percorrida, tipo de veículo, entre outros aspectos. Os valores podem variar de R$ 550 a R$ 10.500, dependendo do tipo de enquadramento da infração. Até o momento foram lavrados cerca de 3 mil autos de infração.
> Bolsonaro está confiante de que não haverá greve dos caminhoneiros

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