Susto no bolso: capixabas reclamam de alta na conta de luz de outubro

A síndica Maria Amélia (de azul) e moradoras de edifício do Centro de Vitória vão ao Procon contra o aumento Crédito: Fernando Madeira

Muitos capixabas quase caíram para trás quando abriram a conta de energia do mês de outubro: o valor cobrado, em alguns casos, foi quase o dobro do que havia sido pago no mês de setembro. E isso, segundo eles, sem nada que justificasse esse aumento que desequilibra o orçamento de qualquer um.

Your browser does not support the audio element. Susto no bolso, capixabas reclamam da conta de luz em outubro

O Gazeta Online recebeu várias reclamações de consumidores da Grande Vitória que questionaram a cobrança. A EDP Espírito Santo, porém, contesta as queixas e alega que foi identificado um crescimento no consumo médio por dia desses clientes, além de apontar reajuste em impostos do governo federal e na taxa de iluminação pública, que tem o valor estipulado por legislação municipal.

No Centro de Vitória, um grupo de oito moradores de um condomínio está se juntando para entrar com uma ação no Procon Estadual pedindo a revisão do valor das contas de luz, conta a síndica do edifício, Maria Amélia Parreira.

O assunto foi tocado no grupo do prédio e a reclamação foi unânime. Fiquei impressionada, sem acreditar. Com esse hábito de débito em conta, acabo não reparando sempre. Quando começou todo mundo reclamar, eu peguei as contas e falei: nossa, isso é um absurdo. O aumento de alguns condôminos foi de 100%. Aumentou o kwh, mas sem aumentar o consumo de fato, protesta a síndica, que viu a fatura do seu apartamento aumentar mais de 20% em um mês.

Em Cariacica, a reclamação vem da atendente Letícia Falcone, que mora no bairro Campo Grande com o marido. O salto no valor da conta do casal, em apenas 30 dias, foi ainda maior: de R$ 171 para R$ 320, quase 90% de crescimento.

O consumo também disparou de um mês para o outro, de 168 kWh para 319 kWh, mas a atendente diz que essa medição não tem lógica nenhuma. A gente não paga esse valor nem em período de verão, quando se consome muito mais energia. É muita diferença de um mês para o outro. Trabalhamos o dia todo fora e nem ficamos muito tempo em casa, o que contradiz esse aumento do nada, desabafa a moradora de Cariacica.

O analista de microinformática Matheus Benezoli também lança dúvidas sobre a medição da concessionária. Morador de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, Matheus vai ter que pagar cerca de

R$ 80 a mais do que desembolsou em setembro.

Quase 60% de aumento. Um absurdo. Moro sozinho, trabalho o dia inteiro e não mudou nada minha rotina. Então o que justificaria esse consumo?, indagou ele sobre o valor da fatura e o registro do aumento de 76 kWh de setembro para outubro.

Instalações

Além de citar os impostos e a taxa de iluminação pública, a EDP também orientou os clientes a terem atenção com as instalações elétricas internas. Isso porque, quando são mal feitas, elas podem impactar no consumo e colocar em risco a segurança dos moradores.

. Em caso de dúvida, a concessionária aconselha o cliente a procurar um eletricista de confiança. O histórico do consumo pode ser acompanhado no portal da empresa, pelo site www.edponline.com.br

Aneel anuncia bandeira amarela em novembro

Após cinco meses de bandeira vermelha no segundo patamar - a que mais cara com uma cobrança adicional de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) -, o consumidor terá um alívio na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (26) que vai aplicar a bandeira amarela no mês de novembro.

Nesse caso, a tarifa terá um adicional de R$ 1 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira foi acionada devido ao início do período chuvoso, que levou à queda do preço da energia no mercado à vista. Porém, os reservatórios das hidrelétricas ainda estão com níveis reduzidos, por isso a bandeira ainda não será a verde.

Dicas para economizar energia

CHUVEIRO

A empresa destaca algumas dicas para o uso eficiente de energia. Uma delas é manter o chuveiro na posição verão- que consome 30% menos do que na posição inverno.

AR-CONDICIONADO

O uso do aparelho pode dobrar o consumo de energia, segundo a EDP.

GELADEIRA

Cuidado com a conservação da sua geladeira, principalmente com a borracha de vedação para que não ocorra fuga da refrigeração, fazendo o motor da geladeira trabalhar com maior frequência e levando ao aumento do consumo de energia.

MÁQUINA DE LAVAR