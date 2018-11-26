Supermercados movimentados no primeiro domingo de portas abertas

Supermercados registraram movimento semelhante ao de dias de semana neste domingo (25) Crédito: Natalia Devens

No primeiro domingo com os supermercados voltando a abrir após nove anos, os consumidores aproveitaram a oportunidade para ir às compras ontem na Grande Vitória. O Espírito Santo era o único Estado brasileiro onde o comércio supermercadista não podia funcionar nos domingos e feriados. Agora, os donos de supermercados e trabalhadores do comércio fizeram um acordo que permitiu novamente a abertura dos estabelecimentos na data.

Apenas quatro lojas funcionaram neste primeiro dia: o Walmart, em Vitória, e duas lojas do Supermercado Calvi, uma em Campo Grande, Cariacica, e outra em Cobilândia, Vila Velha, e o Makro, de Vila Velha, com horários de 8 às 18 horas.

Nos supermercados, tanto pela manhã quanto à tarde, a impressão que se tinha é de que a movimentação era como a de um dia de semana, com corredores com muita circulação de clientes e filas para pagamento nos caixas.

O capixaba aproveitou tanto para fazer as compras da semana, ou do mês, como também para comprar os poucos itens que às vezes acabam na despensa.

Um acordo fechado entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários) na convenção coletiva dos trabalhadores, na última quinta-feira, foi o que possibilitou a abertura aos domingos de ser facultativa.

De acordo com o gerente do Walmart, Bruno Viana, como a decisão ainda é muito recente, o supermercado ainda trabalhou de forma limitada, e negociou com os empregados a disponibilidade para trabalhar neste primeiro domingo.

Decidimos rápido, logo que saiu a decisão. Daqui em diante, vamos ter novas escalas. O movimento foi muito bom, abrimos todos os setores, afirmou.

Para a comerciante Isolda Oliveira, a abertura dos supermercados representou um alívio. Trabalho a semana toda, e sempre tinha que sair no sábado correndo para fazer compras. Agora temos um dia a mais, podemos nos organizar melhor, comemora.

Fábio Caram, 50 anos, aprovou a abertura dos supermercados aos domingos Crédito: Natalia Devens

O consultor Fábio Caram, de 50 anos, espera que a mudança se aplique de vez. "Em todo lugar do país, os supermercados abrem. Nunca consegui entender os motivos de aqui ser diferente. Quando se tinha um imprevisto no domingo, precisando comprar algo, não tinha lugar para recorrer, somente mercearias e padarias, que são mais limitadas", afirmou.

A servidora pública Kamila Monteiro, de 26 anos, também apoiou a medida. "Às vezes, a semana é muito corrida e não dá tempo de fazer compras. É uma alternativa a mais, mas sei que é ruim para as pessoas que trabalham", pondera.