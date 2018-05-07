Supermercado abre centro de distribuição em Viana e gera 80 empregos

O supermercado Casagrande irá levar seu centro de distribuição, que atualmente fica dentro da Ceasa, em Cariacica, para um espaço maior, em Viana. O empreendimento, que não teve seu valor de investimento revelado, já está em construção e deve ser inaugurado no segundo semestre deste ano.

De acordo com o diretor de marketing do Casagrande, Eduardo Casagrande, o novo centro abrirá 80 vagas de empregos diretos. A empresa ainda não deu início ao processo de contratação, mas preencherá as vagas com pessoas cadastradas pela Agência do Trabalhador de Viana.

Estamos migrando para Viana para poder contar com uma área maior, porque nosso espaço na Ceasa já não estava dando conta da demanda. Construiremos um grande centro para receber frutas, verduras, hortaliças e ovos para atender toda nossa rede. Como são produtos muito perecíveis, o novo centro nos dará mais agilidade na operação, explica.

O centro de distribuição utilizará uma área construída de 7.859 metros quadrados, com uma área total de terreno de 22 mil metros quadrados e ficará localizado na Rua dos Andes, no bairro Caxias do Sul.

O diretor afirma ainda que o novo espaço também foi pensado para atender às novas unidades que o supermercado irá inaugurar neste ano.