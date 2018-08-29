Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • STF retoma julgamento sobre terceirização em atividades fim
Votação

STF retoma julgamento sobre terceirização em atividades fim

Placar até agora está em 5x3 pela autorização em contratos anteriores à reforma trabalhista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 18:59

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 18:59

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Rosinei Coutinho/STF
O ministro Gilmar Mendes, primeiro a votar nesta quarta-feira (29), foi a favor da liberação da terceirização irrestrita. O placar agora é de cinco a três pela autorização da prática mesmo para atividades fim. Gilmar citou estatísticas de cinco países europeus - Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal - onde reformas nas leis de trabalho levaram, segundo ele, à redução do desemprego. O ministro afirmou ainda que o Brasil não pode ficar à margem do mundo globalizado, e criticou o paternalismo nas relações trabalhistas. Ele também ironizou quem tenta fazer a separação entre atividades meio e fim.
"Tenho uma inveja enorme de quem consegue fazer a distinção entre a atividade meio e a atividade fim. Penso que são pessoas iluminadas", ironizou Gilmar, afirmando ainda:
"Se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, e uma das pedras angulares do sistema é a livre iniciativa, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um modelo global de descentralização. Isolar o Brasil desse contexto global seria condená-lo à segregação econômica numa economia globalizada", disse Gilmar.
Por enquanto, o STF está analisando dois processos que chegaram à Corte em 2014 e 2016. Por isso, há dois relatores: Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.
> Licitação para terceirizar PA do Trevo será retomada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados