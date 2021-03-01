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Mais uma perda

Sony confirma que deixará de vender produtos no Brasil em março

Com saída do grupo japonês, TVs, câmeras digitais e equipamentos de áudio da marca deixarão de ser comercializados no país

Publicado em 01 de Março de 2021 às 19:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 19:01
Aparelhos de televisão produzidos no Brasil eram uma das marcas da empresa
Aparelhos de televisão produzidos no Brasil eram uma das marcas da empresa Crédito: Sony/Reprodução
Conforme havia anunciado em setembro de 2020, a Sony Brasil comunicou nesta segunda (1º) que irá encerrar suas atividades no país no final de março. Com isso TVs, câmeras digitais e equipamentos de áudio da marca deixarão de ser comercializados no Brasil.
A lembrança ganhou contornos políticos nas redes sociais, com críticas ao governo Jair Bolsonaro (sem partido) na esteira do anúncio, em janeiro deste ano, do fim das atividades da Ford no Brasil.
A empresa continuará a operar no Brasil nas áreas de videogames, soluções profissionais, música e audiovisual. o PlayStation 4 e PlayStation 5 já não eram mais fabricados localmente desde 2017 e atualmente são vendidos por meio de distribuidoras que importam os consoles.

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Quando anunciou o fechamento da fábrica na Zona Franca de Manaus (AM), em setembro, a marca afirmou em nota que a decisão foi tomada "considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios".
Em dezembro do ano passado, a Mondial, marca brasileira de eletrodomésticos portáteis, anunciou a compra da unidade da Sony na em Manaus. A aquisição inclui tanto o espaço quanto os equipamentos da marca japonesa.
A empresa já possuía uma fábrica na região desde 2014, local onde são produzidos DVDs, caixas de som acústicas de média e alta potência, thunder, boombox e outros produtos de áudio e vídeo.
Nos últimos anos, o grupo japonês estava perdendo terreno para as coreanas Samsung e LG por não conseguir adaptar seus produtos às tendências de mercado, principalmente voltados para conectividade, como aparelhos de som portátil com conexão via bluetooth e smart TVs.

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