Sócia da ES Gás, BR Distribuidora é vendida por R$ 9 bilhões

Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Petrobras vendeu o controle acionário da subsidiária BR Distribuidora por US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 9 bilhões. As ações foram vendidas para 160 investidores de diferentes países, como Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. vendeu o controle acionário da subsidiáriapor US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 9 bilhões. As ações foram vendidas para 160 investidores de diferentes países, como Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.

As informações são do colunista Guilherme Amado, da revista “Época”. Segundo ele, estão envolvidos na operação os bancos Merril Lynch, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Santander, Itaú e XP.

Com a venda, a Petrobras reduziu sua participação de 71,25% para 45,25% na empresa e os recursos deverão entrar no caixa da companhia para ajudar a reduzir seu endividamento.

Espírito Santo, a ES Gás, criada formalmente na segunda (22). A empresa possui 60,34 % do capital total da estatal capixaba e 49% de ações ordinárias, com controle do governo do Estado com 51% das ações ordinárias. A subsidiária é sócia da nova empresa de distribuição de gás encanado do, a. A empresa possui 60,34 % do capital total da estatal capixaba e 49% de ações ordinárias, com controle do governo do Estado com 51% das ações ordinárias.

Apesar de já criada, a ES Gás somente assumirá os serviços após a assinatura do novo contrato de concessão. Enquanto isso, a Petrobras Distribuidora continuará operando a distribuição de gás natural canalizado. A integralização do capital pelo governo do estado e pela BR ocorrerá em até 12 meses, informou a petroleira.

Na segunda, durante o evento de constituição da ES Gás, executivos da BR Distribuidora já haviam afirmado que o processo de venda estava em andamento, mas não falaram se isso teria algum impacto na participação da subsidiária na companhia capixaba.