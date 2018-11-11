Sob maior vigilância dos consumidores, marcas mudam postura no mercado

Não compre cacau produzido com mão de obra escrava. Não compre roupas de fábricas que subvalorizam seus funcionários. Não compre carnes de empresas corruptas.

Se você é alguém que dedica alguns minutos às redes sociais, provavelmente já recebeu alguma mensagem para incentivar boicotes a marcas envolvidas em alguma polêmica.

O engenheiro Davi Torobay defende o consumo consciente Crédito: Marcelo Prest

Foi no finado Orkut, extinto em 2014, por exemplo, que o engenheiro eletricista Davi Torobay, 29, começou a rever seus padrões de consumo. Hoje vegano  filosofia de vida daqueles que não consomem nenhum tipo de produto que tenha origem ou seja testado em animais , ele conta que a troca de informações em fóruns o incentivou a mudar os hábitos.

Com o que eu encontrava na internet, eu ia me conscientizando. Hoje fujo das grandes marcas e busco consumir produtos locais. Para mim, o poder de compra é mais importante que o voto, porque o consumo é todo dia e o dinheiro causa impacto. Se deixarmos de ir a um supermercado, os responsáveis pelo negócio vão buscar os motivos das pessoas estarem deixando de ir, e vão mudar para reconquistar o cliente.

O engenheiro ambiental Bruno Navarro, 36, também passou a adotar uma série de restrições como forma de promover mudanças. Para ele, a conscientização na hora de consumir é um processo contínuo.

Você começa deixando de comer carne, depois diminui o consumo de descartáveis, reduz seu lixo e passa a tomar essas pequenas atitudes para diminuir os impactos. Hoje montei um espaço de co-working mais sustentável, com reaproveitamento de água e de outros materiais. A gente tenta continuar avançando, diz.

MUDANÇAS

O comportamento mais vigilante dos consumidores tem feito com que as empresas revejam suas políticas. Um dos casos mais emblemáticos é da rede de fast food McDonalds, que, depois de ser acusada de oferecer lanches pouco saudáveis, implementou saladas e frutas em seu cardápio.

No Brasil, gigantes que se envolveram em grandes escândalos lutam para recuperar suas reputações. A JBS, dona da marca Friboi, e a Odebrecht estão sendo investigadas por corrupção na Operação Lava Jato e passaram a adotar uma política mais transparente para se recolocar no mercado.

Para o professor da Ufes e pós-doutor em Mídia e Cotidiano, José Antônio Martinuzzo, a comunicação digital mais intensa aliada ao próprio consumismo exarcebado, tão criticado pelos mais politizados, são os fatores que geram este comportamento mais consciente nas compras.

O consumo hoje se transformou em balizador da imagem das pessoas, que buscam marcas que lhes representem. Desiludidas com a vida política, elas apostam no consumo de marcas impregnadas de sentidos. É o consumo, logo, existo, em uma variação atualizada do filósofo René Descartes, analisa.

Martinuzzo, no entanto, pondera que, apesar dos consumidores terem a força de empoderar marcas mais socialmente responsáveis, a atuação política não deve se resumir ao consumo.

Reduzir nosso ativismo ou colocar toda nossa energia intelectual nesse campo é o mesmo que exercer a liberdade em uma gaiola. Achar isso suficiente é uma insanidade geral, afirma.

RELEMBRE AS MARCAS QUE PISARAM NA BOLA E FORAM BOICOTADAS

Zara

Trabalho escravo

Em 2011, o Ministério do Trabalho flagrou condições análogas à escravidão em oficinas que costuravam para a Zara. A empresa sofreu boicotes e disse que a oficina era de um fornecedor. Ela assinou no ano passado uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para promover melhorias na indústria da moda.

Nestlé, Hersheys, Mars e Kraft

Trabalho escravo

Também em 2011, um documentário mostrando o uso de mão de obra escrava infantil na produção de cacau em países africanos chocou internautas. Empresas como a Nestlé, Hersheys, Mars e Kraft eram algumas que utilizavam a matéria-prima colhida nessas condições. Após boicote de consumidores, as marcas criaram sistemas de fiscalização nestes países para dar suporte a crianças em situação de risco e impedir que elas trabalhassem em condições precárias.

JBS

Corrupção

Após a delação dos donos da marca, Joesley e Wesley Batista, na Operação Lava Jato, a JBS, detentora das marcas Friboi e Seara, passou a ser boicotada em restaurantes e por consumidores. A empresa já havia perdido a confiança durante a Operação Carne Fraca, que apurou pagamento de propina para venda de carnes irregulares. A empresa se comprometeu a cooperar voluntariamente ao MPF e adotou uma política de tolerância zero para qualquer tipo de suborno.

Sede da JBS envolvida em escândalos de corrupção Crédito: Chello/AE

Dove

Acusações de racismo

Uma campanha do sabonete Dove foi alvo de críticas nas redes sociais, acusada de ser racista. Em uma publicidade, a marca mostrava uma mulher negra que se transformava em uma mulher branca. A peça gerou revolta e a Dove pediu desculpas.

Coca-Cola, Mcdonalds, Itaú, Adidas e Submarino

Polêmica com youtuber