Servidores públicos terão 3 mil imóveis a partir de R$ 109,9 mil

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Servidores públicos no Espírito Santo terão mais 3 mil unidades habitacionais a preços populares disponíveis para a compra no Estado, com valor a partir de R$ 109,9 mil e facilidades de pagamento. As unidades fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e serão lançadas ainda neste ano. Os municípios escolhidos para receber os novos empreendimentos foram Cariacica, Vila Velha e Serra.

Além do valor com desconto, cada unidade poderá ser quitada em até 30 anos. Elas serão ofertadas apenas para os servidores quem forem filiados à Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais (Fespufemes).

96 unidades, localizadas em Terra Vermelha, Vila Velha, que também fazem parte do programa e já tinham sido divulgadas. No primeiro semestre, serão lançadas as unidades de Barra do Jucu, em Vila Velha, e de Porto de Santana, em Cariacica. No segundo semestre, serão as unidades de Campinho da Serra e de Serra-Sede, na Serra. O anúncio das novas construções aconteceu nesta segunda-feira (22), durante o lançamento das primeiras, localizadas em Terra Vermelha, Vila Velha, que também fazem parte do programa e já tinham sido divulgadas.