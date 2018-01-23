Servidores públicos terão 3 mil imóveis a partir de R$ 109,9 mil

Servidores públicos no Espírito Santo terão mais 3 mil unidades habitacionais a preços populares disponíveis para a compra no Estado, com valor a partir de R$ 109,9 mil e facilidades de pagamento. As unidades fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e serão lançadas ainda neste ano. Os municípios escolhidos para receber os novos empreendimentos foram Cariacica, Vila Velha e Serra.
Além do valor com desconto, cada unidade poderá ser quitada em até 30 anos. Elas serão ofertadas apenas para os servidores quem forem filiados à Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais (Fespufemes).
No primeiro semestre, serão lançadas as unidades de Barra do Jucu, em Vila Velha, e de Porto de Santana, em Cariacica. No segundo semestre, serão as unidades de Campinho da Serra e de Serra-Sede, na Serra. O anúncio das novas construções aconteceu nesta segunda-feira (22), durante o lançamento das primeiras 96 unidades, localizadas em Terra Vermelha, Vila Velha, que também fazem parte do programa e já tinham sido divulgadas.
Segundo o diretor do programa Minha Casa Minha Vida do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) no Estado do Espírito Santo, João Roncetti, as condições serão mantidas para os próximos empreendimentos. "Devido à procura, que foi alta, até o final do ano serão lançadas de 2 a 3 mil novas unidades no Estado mantendo as condições do primeiro empreendimento", comentou.