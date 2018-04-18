Serviço público no ES já tem mais aposentados do que servidores ativos

Crédito: Genildo Ronchi

Pela primeira vez na história, os dados de pessoal do serviço público no Espírito Santo mostram um cenário curioso. O número de servidores estaduais inativos ou pensionistas, que já vinha numa crescente, superou o total de servidores na ativa.

Dados do Anuário da Previdência Social e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)  que engloba os funcionários públicos estaduais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas  mostram que enquanto em 2014 os inativos (aposentados e pensionistas) somavam 34.506 no regime, os servidores em atividade eram 39.996.

Desde 2016, no entanto, o jogo virou e a somatória de aposentados e pensionistas do IPAJM já supera a de contribuintes. No ano passado, eram 35.953 servidores ativos para 40.531 inativos, uma diferença superior a 4,5 mil. Isso equivale dizer que para cada dez aposentados e pensionistas do regime próprio do Estado, há nove contribuintes, um a menos.

Esse desequilíbrio no serviço público se repete em pelo menos mais seis Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba e Goiás.

Outros 11 Estados, segundo os dados, também têm números próximos de ativos e inativos. Na situação mais confortável estão os ex-territórios federais Amapá e Roraima, além de Tocantins, que se tornaram Estados há menos tempo.

IMPACTOS

O problema, segundo especialistas, é que esse cenário tende a se ampliar nos próximos anos, o que, além das implicações financeiras para os governos, também impõe desafios administrativos, já que a situação fiscal complicada de muitos pode ser uma barreira à reposição ou renovação no quadro de servidores.

Além disso, temos dois grandes problemas, que é o risco de ficar sem dinheiro para pagar os benefícios, e o aumento do déficit da Previdência, que faz com que o governo tenha que aportar cada vez mais recursos para cobrir o buraco e deixe de fazer investimentos, afirma o secretário estadual de planejamento, Regis Mattos, que explica ainda que esse era um problema esperado. Se vê que isso não é por causa de crise, ou por algum erro, mas é algo que vem de longo prazo, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros.

FUNDOS

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Juliano César Gomes, ressalta que as implicações no caso do Espírito Santo são diferentes, uma vez que o regime de previdência estadual possui duas divisões: o fundo financeiro, mais antigo, e o previdenciário, criado em 2004.

São duas fontes de financiamento diferentes. Enquanto o financeiro, de quem ingressou no serviço público antes de 2004, dá prejuízo desde sempre, e vai continuar dando até acabar, porque é provisório, o previdenciário é capitalizado e dá lucro, explica o especialista.

Como não se pode tirar o recurso de um fundo para sanar o déficit do outro, cada vez mais o Estado precisa aportar recursos no financeiro, o que deve acontecer até 2030, quando o fundo deve começar a reduzir o déficit gradativamente. No entanto, até lá, esse problema persistirá, e, no máximo, poderá ser amenizado com a reforma da Previdência.

Já o fundo previdenciário, segundo Juliano, tem como desafio manter a base de contribuintes.