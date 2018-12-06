Ser marca de valor é o início de um ciclo

Troféu que será entregue às empresas ganhadoras Crédito: arquivo

O Marcas de Valor chega à nona edição este ano e vai premiar as empresas mais qualificadas e admiradas segundo o público. A festa onde serão conhecidos todos os vencedores será realizada hoje à noite, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, com representantes das empresas.

A premiação tem como objetivo valorizar as empresas que mais sensibilizaram os consumidores com produtos ou serviços. São negócios que fortaleceram a importância da busca por criatividade e da inovação para conquistar, junto com a fidelização dos clientes, a linha assertiva de trabalho com ações de publicidade e marketing. A ideia á ir ao encontro da mudança constante de comportamento dos clientes visando à realidade da era digital.

Neste ano, a pesquisa foi realizada com 1.600 pessoas, acima de 16 anos, e foram citadas 113 marcas em 23 segmentos.

Para a base de análise, foram pesquisados também alguns atributos, como qualidade, inovação, credibilidade, atendimento ao cliente, embalagem, relacionamento com as comunidades, cuidado com o meio ambiente, infraestrutura, imagem e disponibilidade e contribuição para o desenvolvimento do Estado.

A premiação traz mais uma excelente oportunidade para as empresas avaliarem as suas estratégias de marca e investirem em ações que aumentem ainda mais a percepção de valor junto aos consumidores. O detalhamento das informações fornecidas pela pesquisa também ajudam na elaboração de novas estratégias para a mensuração da força e de métodos para definir o posicionamento de cada marca, explica Marcio Chagas, diretor de Mercado Anunciante.

Outro ponto importante do projeto é que por meio dos dados vindos da pesquisa direta com os consumidores se tem noção atual sobre o valor que cada pessoa atribui ao envolvimento das marcas com todas as áreas da sociedade, como ações relacionadas a causas sociais e também com a preservação do meio ambiente, em especial trabalhos ligados à sustentabilidade.

Para o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, as novas percepções trazidas pelo prêmio ajudam com soluções certeiras para a atuação estratégica das marcas em relação ao diálogo direto com os clientes, sempre com foco na contribuição de melhorias em todos os segmentos da sociedade.

O Marcas de Valor agrega mais que qualidade e admiração, ele agrega consumidores defensores. Hoje, vemos como é necessário para as marcas criarem laços emotivos e mais envolvimento com seus públicos, sem esquecer de ações que visam ao bem-estar de toda a sociedade.

PRÊMIO HOMENAGEIA EMPRESÁRIOS DE DESTAQUE

Buscando valorizar e homenagear profissionais capixabas, o prêmio Equilibrista volta em sua 23ª edição destacando empresários de sucesso no cenário econômico do Estado. O evento será realizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do ES (Ibef-ES) e acontece hoje, no Le Buffet Master, às 20h.

Por meio dessas ações esperamos dar significativa contribuição à economia do Espírito Santo, estimulando e premiando aqueles que atuam de forma competente e responsável em suas trajetórias profissionais, ressalta Alessandro Dadalto, presidente do instituto.