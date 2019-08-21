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Brasília

Senadores fecham acordo para aprovar MP da Liberdade Econômica

Se o acordo for efetivado, a votação da MP representa uma derrota para o governo, mesmo que o restante do texto seja aprovado

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 17:43
Plenário do Senado Federal durante sessão Crédito: Roque de Sá
Senadores anunciaram nos bastidores um acordo para aprovar a Medida Provisória da Liberdade Econômica retirando, porém, as mudanças feitas sobre o trabalho aos domingos. Ou seja, seria retirado da medida a permissão para trabalhar aos domingos e feriados.
Pelo texto da Câmara, o trabalhador deveria repousar pelo menos em um domingo no período de quatro semanas. Se o acordo for efetivado, a votação da MP representa uma derrota para o governo, mesmo que o restante do texto seja aprovado.
> MP da Liberdade Econômica inclui autorização para desmatamento
Pelo acordo, os senadores fariam uma votação avaliando se o trabalho aos domingos é pertinente ao tema da medida provisória. Considerando o assunto como um "jabuti" na MP, o trecho seria retirado. Dessa forma, como não há modificação nem acréscimo ao texto, mas, uma supressão, o texto não teria de voltar para a Câmara.
> Liberdade Econômica: cobrar dívida trabalhista pode ficar mais difícil
Sem a votação, a MP perderia a validade após o dia 27 de agosto.

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