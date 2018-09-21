Senadores capixabas opinam sobre privatização do Banestes

Agência de Negócios Banestes em Anchieta Crédito: Divulgação | Banestes

Em sabatina realizada na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na manhã desta quinta-feira (20), Magno Malta (PR) disse que a privatização do Banestes deve ser debatida, mas afirmou que, por ser senador, "não tem juízo sobre essa questão". Já Ricardo Ferraço (PSDB) disse que é a favor que o banco permaneça sendo público. A proposta da Findes para que o Banco do Espírito Santo seja vendido foi revelada com exclusividade por A Gazeta nesta quinta-feira

Os senadores, que buscam a reeleição, foram os dois candidatos ouvidos em uma sabatina promovida pela federação. O critério de escolha da Findes para convidá-los obedeceu a ordem dos dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Sabatina reuniu empresários na Findes Crédito: Alexandre Mendonça

A federação também ouve, na tarde desta quinta, os dois candidatos que mais pontuam nas pesquisas de intenções de voto para o governo estadual, Renato Casagrande (PSB) e a senadora Rose de Freitas (Podemos). Eles serão sabatinados na sede da federação.

PROPOSTAS DA INDÚSTRIA

A todos os candidatos foi entregue uma agenda com as propostas que a Findes sugere para serem debatidas por parlamentares e governantes. Além da proposta de privatizar o Banestes, o documento também trazia sugestões para desburocratização, conclusão de obras públicas e isenções para a compra de equipamentos.

"Vi isso (privatização do Banestes) pelo jornal, não tenho juízo sobre isso, não. Acho que é um debate que pode e deve ser feito, mas não posso emitir nada (opinião)", afirmou Magno Malta. O senador não foi questionado sobre este ponto durante a sabatina e também não citou o tema durante os 30 minutos que teve para falar a uma platéia de empresários.

Já Ferraço foi mais incisivo em criticar a proposta. O senador ressaltou que é favorável que alguns ativos públicos sejam repassados para a iniciativa privada, mas ressaltou que o Banestes não é um desses ativos a ser vendido.