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Proposta da Findes

Senadores capixabas divergem sobre privatização do Banestes

Parlamentares participaram de sabatina na Findes; proposta da federação para a venda do banco foi revelada por A GAZETA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:41

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:41

Agência de Negócios Banestes em Anchieta Crédito: Divulgação | Banestes
Em sabatina realizada na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na manhã desta quinta-feira (20), Magno Malta (PR) disse que a privatização do Banestes deve ser debatida, mas afirmou que, por ser senador, "não tem juízo sobre essa questão". Já Ricardo Ferraço (PSDB) disse que é a favor que o banco permaneça sendo público. A proposta da Findes para que o Banco do Espírito Santo seja vendido foi revelada com exclusividade por A Gazeta nesta quinta-feira
Os senadores, que buscam a reeleição, foram os dois candidatos ouvidos em uma sabatina promovida pela federação. O critério de escolha da Findes para convidá-los obedeceu a ordem dos dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).
Sabatina reuniu empresários na Findes Crédito: Alexandre Mendonça
A federação também ouve, na tarde desta quinta, os dois candidatos que mais pontuam nas pesquisas de intenções de voto para o governo estadual, Renato Casagrande (PSB) e a senadora Rose de Freitas (Podemos). Eles serão sabatinados na sede da federação.
PROPOSTAS DA INDÚSTRIA
A todos os candidatos foi entregue uma agenda com as propostas que a Findes sugere para serem debatidas por parlamentares e governantes. Além da proposta de privatizar o Banestes, o documento também trazia sugestões para desburocratização, conclusão de obras públicas e isenções para a compra de equipamentos.
"Vi isso (privatização do Banestes) pelo jornal, não tenho juízo sobre isso, não. Acho que é um debate que pode e deve ser feito, mas não posso emitir nada (opinião)", afirmou Magno Malta. O senador não foi questionado sobre este ponto durante a sabatina e também não citou o tema durante os 30 minutos que teve para falar a uma platéia de empresários.
Já Ferraço foi mais incisivo em criticar a proposta. O senador ressaltou que é favorável que alguns ativos públicos sejam repassados para a iniciativa privada, mas ressaltou que o Banestes não é um desses ativos a ser vendido.
"Concordo com muita coisa que a Findes propõe, mas neste caso do Banestes eu sou contra. Acho que o Banestes tem performado bem e dado bons resultados. É uma empresa pública que está presente em todo o território do Estado e possui uma enorme capilaridade. Não podemos ver tudo que é público como algo ruim e tudo que é privado como algo bom. Tem casos em que a administração pública, quando bem gerenciada, tem dado bons resultados e eu acho que o Banestes é um caso desses e deve ser mantido público, analisou.
 

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