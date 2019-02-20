Senador: Sem alcançar militares, reforma não deveria sequer tramitar

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), foi a uma rede social criticar o fato de a reforma não alcançar também os militares.

"O Parlamento não é um quartel, uma vara cível ou uma vara criminal. Não é um espaço em que ordens dadas são executadas sem contestação nem onde sentenças são cumpridas sem discussão. Não diria que há má vontade [dos políticos], mas o político tem que dar satisfação em sua base", disse o senador Plínio Valério (PSDB-AM).