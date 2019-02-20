Senador: Sem alcançar militares, reforma não deveria sequer tramitar

A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (20) e o modo de atuação do governo já começou a ser criticado no Congresso Nacional.
O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), foi a uma rede social criticar o fato de a reforma não alcançar também os militares.
"A respeito da chegada da PEC da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, tenho a convicção de que, sem uma reforma que alcance também os militares, o texto apresentado não deveria sequer tramitar", escreveu.
O PSDB encomendou a consultores uma análise da proposta, mas integrantes do partido reclamam que o texto foi apresentado sem uma discussão prévia com parlamentares.
"O Parlamento não é um quartel, uma vara cível ou uma vara criminal. Não é um espaço em que ordens dadas são executadas sem contestação nem onde sentenças são cumpridas sem discussão. Não diria que há má vontade [dos políticos], mas o político tem que dar satisfação em sua base", disse o senador Plínio Valério (PSDB-AM).