Senado faz última votação da reforma da Previdência

Se aprovado, o texto deverá ser promulgado e, em seguida, já começa a valer

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 14:05

 - Atualizado há 6 anos

Plenário do Senado Federal  Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O segundo e último turno de votação da reforma da Previdência no Senado acontece nesta terça-feira (22). Com um texto mais desidratado, a economia prevista caiu e está em R$ 800,3 bilhões em dez anos. Quando a proposta foi entregue pelo governo, a previsão era de R$ 1 trilhão. Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o projeto de reforma não precisa ser sancionado pelo presidente e é promulgado pelo Congresso. Em seguida, já começa a valer.

O texto principal da proposta que modifica as regras para se aposentar no Brasil foi aprovado em primeiro turno na Casa no dia 1º de outubro por 56 votos a favor e 19 contra. Acompanhe: 

