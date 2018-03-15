Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Senado aprova projeto que limita ligações de telemarketing
Defesa do Consumidor

Senado aprova projeto que limita ligações de telemarketing

Texto determinada que chamadas podem ser feita de 10h às 21h. No Rio, legislação é restringe ainda mais horário e dias

Publicado em 15 de Março de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 15:41
Celular Crédito: Divulgação
Projeto de lei aprovado, nesta quarta-feira, aprovado no Senado, determina que as ligações para oferecer produtos e serviços aos consumidores, o chamado telemarketing ativo, só deverão ser feitas de segunda a sexta-feira, entre 10h e 21h horas, e aos sábados, de 10h às 13h, aos sábados.
O PLS 48/2018, do senador Roberto Muniz proíbe ainda que as empresas usem números telefônicos que não possam receber chamadas de retorno e que façam mais de três ligações por dia para o consumidor.
Pelo projeto, que altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o consumidor passa a ter o direito de utilizar canal direto e facilitado para manifestação de aprovação ou cancelamento sobre produtos e serviços oferecidos. As empressas passam a ser obrigadas a se identificar adequadamente e não poderão repetir a oferta caso o consumidor já a tenha recusado anteriormente.
O texto foi aprovado em decisão terminativa e, caso não haja recurso para apreciação em Plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
No Rio, lei só permite chamadas de segunda a sexta
No Estado do Rio, foi sancionada, em janeiro, a lei 7853 determina que as ligações de telemarketing só podem ser realizada de segunda a sexta, das 8h às 18h. Importunar o cliente fora do horário e em feriados ou fins de semana pode render multa. A legislação também proíbe as empresas de usarem números privativos, que o consumidor não possa identificar a origem, e determina que a identificação da companhia deve ser feita logo no início da chamada.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados