Sem pesquisa, consumidor paga até 95% a mais em produtos da Páscoa

Uma pesquisa constatou alta acentuada no comparativo de preços entre dezessete tipos de chocolates de páscoa idênticos, por exemplo

Publicado em 17 de abril de 2019 às 15:47 - Atualizado há 6 anos

Preços de ovos de Páscoa variam até 50% Crédito: Caíque Verli

Com o feriado da Semana Santa se aproximando, os órgãos de defesa do consumidor estão de olho nos preços cobrados nos supermercados pelos produtos mais consumidos nessa época do ano, como ovo de Páscoa e os ingredientes dos pratos típicos, como a torta capixaba.

Uma pesquisa feita por alunos do curso de administração de uma faculdade particular e pesquisadores da Empresa Júnior da Faculdade Doctum de Vitória (EJFV), sob a coordenação do professor Paulo Cezar Ribeiro Silva, constatou alta acentuada no comparativo de preços entre dezessete tipos de chocolates de páscoa idênticos. Entre os dez estabelecimentos da amostra da pesquisa, que foi feita na Grande Vitória, os preços dos produtos pesquisados tiveram variações de até 95% - o caso de uma caixa de bombom.

Entre os ovos de chocolates pesquisados, a maior variação foi de 50%. Em Cariacica, uma operação do Procon Municipal identificou que os preços de ingredientes de pratos típicos, como a torta capixaba, chegam a variar até 50%. É o caso do bacalhau tipo saith: o quilo foi encontrado por R$ 27,90 em um supermercado enquanto em outro o mesmo produto não sai por menos que R$ 43,90.

A funcionária pública Carla Lyrio pesquisa antes de comprar ovos de Páscoa Crédito: Caíque Verli

O coordenador de Fiscalização do Procon de Cariacica, Valdir Soares, contou à reportagem da CBN Vitória que os estabelecimentos foram notificados e têm um prazo de duas semanas para justificar o preço cobrado. "O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 39 que quando o fornecedor eleva o preço sem justa causa o preço, ele está cometendo um prática abusiva", explica.

INGREDIENTES

Em Vitória, segundo pesquisa do Procon Municipal, a diferença de preços entre os preços da cebola e do limão foi o que mais chamou atenção estabelecimentos visitados, como contou a gerente do órgão, Hérica Correa Souza. "Os grandes vilões foram a cebola branca e o limão. A gente teve uma variação de 100% nesses dois itens. Se a pessoa for comprar logo no primeiro estabelecimento, pode ser que ela acabe pagando mais caro", orienta.

Não tem jeito. A recomendação do professor e economista Paulo Cezar Ribeiro, que coordenou a pesquisa de preços, também é pesquisar bastante antes de fazer as compras. "Vai ter que pesquisar porque a diferença é muito grande. Compensa gastar combustível porque a economia pode ser de R$ 50 a R$ 100 dependendo da quantidade de ovos de páscoa que as pessoas vão comprar", aconselha.

A funcionária pública Carla Lyrio segue o conselho e faz questão de pesquisar antes de tirar o dinheiro da carteira. "Comprei um ovo de Páscoa pro meu irmão porque está tudo muito caro. Vejo que tem que procurar", afirma.

PEIXE

Uma outra orientação do Procon de Vitória é na hora de comprar o peixe. Uma sugestão é comprar o produto inteiro. Apesar de ter maior variação (13%) de preço do quilo do produto inteiro, está mais em conta, sendo comercializado com valores entre R$ 36,90 e R$ 41,90. Ao comprá-lo em posta, a diferença de preço fica na casa dos 7%, mas o quilo passa para R$ 52,90 (menor valor) e R$ 56,00 (mais caro).

