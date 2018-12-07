Sem leilão do Banco Central, dólar sobe pelo 4º pregão seguido

à vista segue em alta pela quarta sessão seguida, após acumular ganhos de 1,03% desde terça-feira e de ter ultrapassado os R$ 3,94 durante o pregão de quinta-feira. Havia expectativa de que oanunciasse leilão de linha para esta sexta-feira (7), o que não ocorreu e ajuda a adicionar pressão aos negócios.

Por volta das 10h, o dólar chegou a passar dos R$ 3,92, em alta de mais de 1%. Por enquanto, está programado apenas um leilão de rolagem de swap cambial que vence em janeiro, no fim da manhã.

No exterior, a moeda americana exibe leves altas generalizadas, à espera de uma entrevista da Opep e aliados, que poderá anunciar o tamanho de um corte esperado na produção da commodity, e também pelo relatório de emprego dosreferente a novembro.

Serve de limitador para o avanço do dólar no exterior nesta manhã uma reportagem do Wall Street Journal segundo a qual dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) tendem a ser mais cautelosos no aperto da política monetária, após um esperado novo aumento dos juros básicos na reunião dos próximos dias 18 e 19.