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Negócios

Sem leilão do Banco Central, dólar sobe pelo 4º pregão seguido

Por volta das 10h, a moeda americana chegou a passar dos R$ 3,92, em alta de mais de 1%

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 14:14
Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O dólar à vista segue em alta pela quarta sessão seguida, após acumular ganhos de 1,03% desde terça-feira e de ter ultrapassado os R$ 3,94 durante o pregão de quinta-feira. Havia expectativa de que o Banco Central anunciasse leilão de linha para esta sexta-feira (7), o que não ocorreu e ajuda a adicionar pressão aos negócios.
Por volta das 10h, o dólar chegou a passar dos R$ 3,92, em alta de mais de 1%. Por enquanto, está programado apenas um leilão de rolagem de swap cambial que vence em janeiro, no fim da manhã.
No exterior, a moeda americana exibe leves altas generalizadas, à espera de uma entrevista da Opep e aliados, que poderá anunciar o tamanho de um corte esperado na produção da commodity, e também pelo relatório de emprego dos EUA referente a novembro.
Serve de limitador para o avanço do dólar no exterior nesta manhã uma reportagem do Wall Street Journal segundo a qual dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) tendem a ser mais cautelosos no aperto da política monetária, após um esperado novo aumento dos juros básicos na reunião dos próximos dias 18 e 19.

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