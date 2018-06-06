Sem data para pousos na nova pista do aeroporto

Nova pista do aeroporto só está sendo utilizada por aviões comerciais para decolagens desde a sua inauguração Crédito: Marcelo Prest

Demorou 16 anos para os capixabas verem sair do papel o novo Aeroporto de Vitória, entregue em março com um terminal de passageiros e pista maiores. No entanto, passados mais de dois meses da inauguração do complexo, chegar à Capital pela nova pista, de 2.058 metros, segue sendo um sonho sem data para ser realizado.

Mesmo com a conclusão e liberação da pista, as operações de pouso de aeronaves turbojato, que são aquelas usadas para os voos domésticos pelas companhias aéreas, não podem ser feitas pela estrutura nova. Isso porque ainda hoje falta ser homologado um equipamento chamado PAPI (Indicador de Caminho de Aproximação de Precisão, da tradução da sigla em inglês).

Esse aparelho é responsável por indicar o percurso de aproximação para o piloto da aeronave, auxiliando nos pousos. Sem ele, apenas helicópteros e aeronaves de menor porte, como monomotores, que realizam aterrissagens visuais, podem usar a nova estrutura. Os demais voos, que operam por instrumentos, seguem utilizando a pista velha, 308 metros menor.

Em março, a Infraero havia afirmado que esse processo para liberação da pista levaria cerca de 60 dias, ou seja, até o início de junho, o que não se cumpriu. Acionada novamente, a estatal afirmou que o aparelho já está instalado, mas ainda passa pelos últimos ajustes de configuração do sistema, que estão sendo feitos nesta semana. Somente após finalizadas essas intervenções é que o PAPI segue para a homologação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Aeronáutica.

O Decea, por sua vez, explicou que o processo de homologação do aparelho nem foi iniciado, já que é necessário o término da obra de instalação do equipamento. Após a conclusão, o administrador aeroportuário deve encaminhar os documentos com os dados da instalação e das características técnicas do PAPI para que o Decea possa avaliar e homologá-lo, informou.

Somente essa avaliação pelo Decea tem duração estimada de mais 60 dias, uma vez que o processo envolve, entre outras ações, o voo da aeronave laboratório do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV).

DECOLAGENS

A ausência do aparelho, entretanto, não afeta as partidas. Dessa forma, a maioria das decolagens de voos comerciais em Vitória hoje já são realizadas pela nova pista.

A decisão de decolar ou não pela estrutura maior, segundo a Infraero, depende apenas das condições de vento e meteorologia, além de decisão das próprias companhias aéreas, que mesmo após a inauguração do aeroporto, preferiam não usar ainda a pista nova. Somente ao fim de abril que todas as companhias passaram a decolar a partir da estrutura.

Apesar das restrições operacionais da pista nova, a Infraero reforçou que os embarques e desembarques dos viajantes que chegam e partem da capital capixaba continuam sendo realizados pelo terminal de passageiros recém-inaugurado, com acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader.

O IMPASSE

NOVELA

A obra do aeroporto

Discutida desde a década de 90 e anunciada de fato em 2002, foram 16 anos de espera para o novo Aeroporto de Vitória efetivamente sair do papel.

INAUGURAÇÃO

29 de março

Há pouco mais de dois meses, foram entregues a nova pista de pousos e decolagens e o terminal de passageiros, ambos maiores que os da estrutura antiga.

PISTA

Liberação

A nova pista, que é 308 metros maior que a antiga, foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil na véspera da inauguração do complexo. Com isso, a expectativa era de plena operação já a partir de 30 de março.

RESTRIÇÃO

Pousos

O banho de água fria veio porque um aparelho que auxilia a aproximação visual das grandes aeronaves ainda não estava operando. Com isso, pousos desses aviões não são permitidos.

HOMOLOGAÇÃO

Sem data

Inicialmente, a previsão era de que esse equipamento já estivesse funcionando neste mês. Mas a Infraero ainda faz os últimos ajustes no aparelho para dar entrada no processo de homologação junto à Aeronáutica, que dura, em média, 60 dias.

SITUAÇÃO

Só partidas