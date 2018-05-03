Seis em cada dez famílias se dizem endividadas, diz CNC

Segundo pesquisa, porcentual teve leva queda em abril Crédito: Reprodução/Pixabay

Seis em cada dez famílias (60,2%) se declaram endividadas em abril, aponta a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

O porcentual é pouco menor que o verificado em março, quando 61,2% das famílias estavam na mesma condição, e em abril de 2017, quando 62,1% informaram ter dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro ou seguro. Na avaliação da economista da CNC, Marianne Hanson, a queda reflete o ritmo menor de recuperação do consumo.

Já o porcentual de famílias inadimplentes, ou seja, efetivamente com dívidas ou contas em atraso, também registrou leve queda em abril de 2018. Passou de 25,2%, em março, para 25% no mês passado. Há um ano (em abril de 2017), 25,4% dos entrevistados informaram estar inadimplentes.

No período pesquisado, porém, 10,3% das famílias pesquisadas declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas no próximo mês, permanecendo inadimplentes. A proporção é levemente superior ao verificado em março de 2018 (10%) e no mesmo período do ano passado (10,2%).

A análise da PEIC por faixa de renda não mostra variações relevantes. Na comparação com março, o número de famílias endividadas diminuiu em ambas as faixas de renda tanto na faixa de até dez salários mínimos quanto na faixa acima de dez salários mínimos.

Na comparação anual, porém, apenas o porcentual de famílias com renda mais baixa registrou queda - 62%, em abril de 2018, ante 64,1% no mesmo período de 2017.

O cartão de crédito continua em primeiro lugar como um dos principais tipos de dívida. Das famílias entrevistadas, 76,1% se declararam endividadas no cartão em abril. As dívidas com cheque especial, que afetavam 6,1% das famílias de forma geral em abril, pesa mais para as famílias de renda mais alta: 9,5% dos entrevistados nessa faixa. Já as dívidas com carnês afetas 16,5% do total de famílias, mas 17,8% das famílias de renda mais baixa.