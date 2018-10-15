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Gestão

Segurança e Saúde na mira das prioridades de prefeituras

Prefeituras da Grande Vitória afirmam que estão investindo para melhorar indicadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 09:29

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 09:29

Prefeitura da Serra implantou a guarda municipal Crédito: Prefeitura da Serra
Ao observar o quadro geral dos desafios da gestão municipal, a Educação aparece como a única área que teve queda nos quatro municípios da Grande Vitória. Mas em todos os segmentos, incluindo segurança e saúde, os gestores devem buscar ser cada vez mais eficientes, especialmente considerando o cenário de poucos recursos diante da crise econômica.
Na Serra, além de avançar na educação, é preciso reduzir os homicídios e ampliar a coleta de esgoto. Para melhorar os indicadores da segurança, por exemplo, a prefeitura afirma que investiu em um sistema de videomonitoramento e implantação da Guarda Civil.
Já na Educação, prevê inaugurar 12 creches e 3 escolas nos próximos dois anos. E em relação ao esgoto, a administração da cidade diz que 82% do município está ligado à rede de esgoto e intensificou as ações de fiscalização para quem não está ligado à rede.
Em Vila Velha, os indicadores a serem melhorados são: aumentar as matrículas em creches, melhorar a atenção básica na saúde, e aumentar o esgoto tratado. A prefeitura disse que até 2020 vai inaugurar cinco unidades de Educação Infantil, em bairros como Alecrim, São Torquato e Parque das Gaivotas.
Já na Saúde, vai entregar quatro novas unidades de atendimento, ampliar o programa Mais Médicos, do governo federal, informatizar os postos e recompor as equipes de Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
ESTRATÉGIAS
No município de Vitória, a prefeitura afirma que os professores têm desenvolvido estratégias pedagógicas que potencializam o ensino para melhorar as notas do Ideb. Além disso, há ações de educação integral, inovações pedagógicas e trabalhos com salas ambientes.
Na saúde, foi criado o Comitê de Prevenção e Estudo da Mortalidade Materno-infantil (Copemi) e o monitoramento de nascidos vivos e de crianças menores de cinco anos em alta hospitalar. Na área de Saneamento, a administração municipal disse que tem a responsabilidade de notificar moradores para realizar a ligação à rede de esgoto.
O investimento para garantir mais vagas em creche também é uma das ações da Prefeitura de Cariacica para melhorar os índices na Educação. Segundo o prefeito Juninho, seis novas creches estão em construção. Somando todas as novas unidades, serão mais 1.600 novas vagas quando as obras terminarem. A previsão é de que sejam concluídas neste ano, de acordo com a prefeitura.
Em relação à Segurança, Cariacica está investindo em videomonitoramento em vários bairros do município. A cidade possui 111 câmeras de videomonitoramento, espalhadas por 43 bairros.
O QUE AS CIDADES PRECISAM MELHORAR 
SERRA
Educação
- Matrículas na creche
- Notas do Ideb de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
Saúde
- Taxa de mortalidade infantil
- Atenção básica
Segurança
- Taxa de homicídios
Saneamento
- Índice de esgoto tratado
- Índice de perdas de água
- Índice de coleta de esgoto
CARIACICA
Educação
- Matrículas em creche
- Nota do Ideb de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
Saúde
- Taxa de mortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis
- Taxa de mortalidade infantil
Segurança
- Taxa de homicídios
- Taxa de óbitos no trânsito
Saneamento
- Índice de esgoto tratado
- Índice de perdas de água
- Índice de coleta de esgoto
VITÓRIA
Educação
- Nota do Ideb de Ensino Fundamental II (6º ao
9º ano)
Saúde
- Taxa de mortalidade infantil
Segurança
- Taxa de homicídios
Saneamento
- Índice de esgoto tratado
- Índice de perdas de água
- Índice de coleta de esgoto
VILA VELHA
Educação
- Matrículas na creche
- Nota do Ideb de Ensino Fundamental II (6º ao
9º ano)
Saúde
- Atenção básica
Segurança
- Taxa de óbitos no trânsito
Saneamento
- Índice de esgoto tratado
- Índice de perdas de água
- Índice de coleta de esgoto

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