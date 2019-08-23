Seguradora liberada para usar peça não original em conserto de carro

"Nunca reduz. Estão aí as passagens aéreas que foi falado a mesma coisa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, esta mudança não vale para os seguros que já estão em vigor. Para os próximos contratos, tal mudança deve estar destacada no contrato, com letras em negrito e sublinhado", ainda assim, Sandra não garante que tal mudança seja permitida pelo CDC e disse que a MPCON irá discutir o assunto.