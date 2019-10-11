Home
>
Economia (BR)
>
Secretário reafirma que Petrobras, Caixa e BB não serão privatizadas

Secretário reafirma que Petrobras, Caixa e BB não serão privatizadas

A intenção do governo, segundo o secretário especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados do Ministério da Fazenda, Salim Mattar, é privatizar todas as 637 estatais, mas algumas delas, destacou que ficarão de fora

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 17:16

 - Atualizado há 6 anos

Secretário especial de Desestatização, Salim Mattar, diz que intenção do governo é privatizar 637 estatais Crédito: Arquivo/Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL - O secretário especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados do Ministério da Fazenda, Salim Mattar, voltou a reforçar nesta sexta-feira (11), durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019, que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras não serão privatizadas neste governo do presidente Jair Bolsonaro. “No meu mandato não consta a privatização da Petrobras, nem da Caixa e nem do Banco do Brasil. Essas empresas não serão vendidas”, afirmou.

Recomendado para você

Ministros definiram que redução de 40% no benefício quando o afastamento é doença ou acidente comum é constitucional

Entenda o que o STF decidiu sobre a aposentadoria por invalidez

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma; segundo a estatal, as causas serão investigadas

Petrobras confirma vazamento de gás em plataforma na Bacia de Campos

Presidente foi questionado sobre supostas ligações de Lulinha com o Careca do INSS; 'Ninguém ficará livre', afirmou o petista

Fraude no INSS: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula

A intenção do governo, segundo ele, é privatizar todas as 637 estatais, mas algumas delas, destacou, ficarão de fora. “Venderemos todas que sejam possíveis de serem vendidas”, disse. Entre as que não serão privatizadas estão empresas da área de segurança nacional. “Não serão vendidas algumas empresas militares de segurança nacional e empresas que o Congresso achar que não devem ser vendidas”.

Leia mais

Em meio a debate de privatização, Furnas demitirá todos os contratados

Datafolha aponta que apoio à privatização cresce com Bolsonaro

Para empresários, privatização da Codesa vai trazer investimentos ao ES

Mattar disse que o governo tem se reunido para definir estratégias para agilizar as privatizações. “Estamos neste momento discutindo, em diversas áreas, uma forma de como poderemos fazer isso [privatizar]. Porque tem um arcabouço jurídico já feito, complexo, que é difícil de ser mudado. Então esse é um grande desafio”, disse.

A ideia do governo, segundo o secretário, é fazer um fast track [sistema de aceleração dos processos], para acelerar as vendas das estatais. “Precisamos elaborar um fast track para vender mais rápido essas empresas. Não posso citar nomes, mas a mais rápida que vamos conseguir vender, vamos gastar entre 10 e 11 meses. Uma empresa que, na iniciativa privada, seria vendida em 60 ou 75 dias”.

“O Estado brasileiro é obeso, lento, burocrático e oneroso”, disse, acrescentando que o governo fará o possível para reduzir o seu tamanho. “Vamos fazer o máximo para reduzir a presença do Estado e vender todas as estatais que sejam possíveis”.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais