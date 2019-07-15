Secretário Heber Resende será o presidente da ES Gás

Publicado em 15 de julho de 2019 às 21:26
- Atualizado há 6 anos
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Heber Resende, será o presidente da ES Gás, companhia que será criada pelo governo estadual em sociedade coma BR Distribuidora.
O executivo Eugenio Mamede declinou na manhã desta segunda-feira (15) do cargo. Ele havia sido o primeiro nome anunciado pelo governador Renato Casagrande para assumir a função.
A ES Gás deve entrar em operação já no início do próximo mês. Para isso, será preciso ainda finalizar o estatuto da empresa e o acordo entre os sócios acionistas –governo e BR Distribuidora.
Segundo o governo, por motivos de ordem pessoal, o engenheiro Eugenio Mamede declinou de assumira presidência da ES Gás. Em reunião com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, ele se desculpou e argumentou que, em função de problemas pessoais, transcorridos na manhã de ontem, viu-se obrigado a não aceitar o cargo
ESCOLHIDOS
Além de Resende, o governador anunciou nesta segunda-feira ainda o nome do conselho de Administração da nova companhia, que será composto por Márcio Félix,Guilherme Dias, Luiz Cláudio Nogueira de Souza e Durval Vieira. Outros três nomes serão indicados pela BR Distribuidora.
Já o conselho fiscal será formado por Ricardo Ferraço e Luiz Henrique Miguel Pavan, indicados do governo e outro nome a ser indicado pela BR Distribuidora.
FUTURO
O novo nome para a presidência da ES Gás, Heber Resende, trabalhou por 25 anos na Petrobras. Segundo Resende, “ele (o governador” considerou a minha situação aqui (na secretaria de Desenvolvimento) e fez um convite para que eu assumisse a ES Gás”. Além disso, o fato de precisar de uma pessoa que conheça a atividade contribuiu para a escolha.
De acordo com Resende, o conselho administrador vai ratificar nos próximos dias os nomes anunciados pelo governador. Com isso, assim que a empresa for efetivamente constituída as posses serão realizadas.
Mas, para que isso ocorra, Resende terá que deixar o cargo no governo. De acordo com o texto aprovado da lei que cria a ES Gás, secretários de Estado são proibidos de assumir cargos na estatal.
Para Resende, seu primeiro desafio como presidente é colocar a empresa em pé, já que ela está nascendo do zero. A médio prazo será atrair para o Estado indústrias que usem gás natural em seu funcionamento.
Até que a ES Gás tenha estrutura própria para realizar o atendimento do clientes, a BR Distribuidora continuará operando, mas em nome da estatal. “O governo do Estado vai fazer a outorga do contrato de concessão. Só aí a ES Gás vai conseguir começar a operar legitimamente. Vai ser ainda este ano, no final do ano. Em 2020, esperamos estar com a empresa totalmente operacional fazendo a distribuição de gás”, aponta.
SAIBA MAIS
Histórico da ES Gás
Histórico da es gás
Início do processo A formação da estatal de distribuição de Gás no Estado tem sido tocada pelo governo do Estado há anos. O processo é referente à discussão judicial sobre a validade do contrato assinado entre o Estado e a BR Distribuidora, em 1993, sem licitação.
Acordo
Os trabalhos de distribuição eram feitos pela BR Distribuidora por meio de um contrato precário que duraria, ao todo, 50 anos.
Rompimento
O governo rompeu esse acordo na metade de sua operação. Uma das alternativas para solucionar o impasse foi criar a ES Gás. Com o acordo, o Estado tem 51% das ações. A BR fica com uma fatia de 49%.
Sociedade
Com a sociedade, tanto o governo quanto a BR não precisarão indenizar um a outro. O Estado, por exemplo, teria que pagar a distribuidora pelos investimentos feitos em infraestrutura. Já a empresa teria que compensar os capixabas por ter explorado a atividade sem ter participado de uma concorrência.
Investimento
A empresa ES Gás terá um plano de investimentos que será definido no contrato de concessão. As obras e expansão da rede serão realizadas a partir da receita que a companhia terá com a venda e distribuição do gás.
Próximos passos
A ES Gás deve entrar em operação no início do mês de agosto. Para isso, será preciso ainda finalizar o estatuto da empresa e o acordo entre os sócios acionistas, que são o governo do Estado e a BR Distribuidora.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o