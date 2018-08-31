Secretário diz que governo não deve atuar para conter alta do diesel

Márcio Felix Crédito: Carlos Alberto SIlva

O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix, disse nesta sexta-feira (31) que o governo não deve atuar para conter a alta do preço do diesel. Segundo ele, faltam recursos para fazer uma nova tentativa de estabilização dos valores.

Por tudo que foi dito, não há espaço no Orçamento da União para colocar mais que o volume, os R$ 9,5 bilhões que foram destinados a essa subvenção somado a não cobrança de PIS/Cofins, disse sobre as isenções tributárias e subsídios destinados a conter o preço do combustível, após a greve dos caminhoneiros em maio.

O secretário falou à imprensa após acompanhar o leilão da produção de três campos da Bacia de Santos. O ministro titular da pasta, Moreira Franco, também esteve presente, mas não comentou o assunto.

O preço médio do óleo diesel nas refinarias da Petrobras em todo o país estão, nesta sexta-feira (31), 13,03% mais caro. Com o aumento, o preço do diesel passou de R$ 2,0316 para R$ 2,2964.

É o primeiro aumento no preço do derivado desde junho, quando, em acordo com os caminhoneiros em greve, o governo congelou o preço do produto nas refinarias em R$ 2,0316 por litro, viabilizado a partir da subvenção oferecida no âmbito das negociações que levaram ao fim da paralisação da categoria.

Para Felix, o governo cumpriu o que foi prometido aos motoristas profissionais e empresários. A gente ficou três meses com o preço fixo, ponderou. No entanto, de acordo com o secretário, o cenário externo forçou a oscilação nos preços. A gente está vivendo um momento delicado não só no Brasil, mas no mundo. A gente acompanhou o que está acontecendo na Argentina em relação ao câmbio. O câmbio aqui também está ficando muito apreciado. E o preço do petróleo também deu uma subida nos últimos dias., destacou.

A Petrobras também anunciou aumento de 1,53% no preço do litro da gasolina nas refinarias, que passará a partir de amanhã dos R$ R$ 2,1375 para R$ 2,1704.