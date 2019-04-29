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Secretário defende mudanças no sistema de aposentadoria dos professores

Pela reforma, os professores passarão a ter idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, e o tempo de contribuição - hoje de 30 anos para homem e 25 anos para mulher - será de 30 anos para todos os professores

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 17:32

Publicado em 

29 abr 2019 às 17:32
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, defendeu, nesta segunda-feira (29), a proposta de mudanças no sistema de aposentadoria dos professores encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional.
Pela reforma, os professores passarão a ter idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, e o tempo de contribuição - hoje de 30 anos para homem e 25 anos para mulher - será de 30 anos para todos os professores.
Rebatendo argumentos contrários à reforma para os profissionais de Educação durante audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, Rolim afirmou que não se pode buscar resolver problemas trabalhistas dos professores através da Previdência. "Temos que melhorar a remuneração e melhorar as condições de trabalho, mas não jogar para a Previdência um problema que não é previdenciário", declarou.
De acordo com o secretário, a reforma estaria sendo interpretada de forma errada porque, para os professores que já entraram no sistema, está sendo mantida a mesma diferença de idade e tempo de contribuição em relação aos trabalhadores do regime geral.

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