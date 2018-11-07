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Poupança

Saques em poupança superam depósitos em R$ 2,5 bilhões em outubro

No acumulado dos 10 meses deste ano, os depósitos na poupança superaram as retiradas em R$ 22,968 bilhões; Em outubro, os rendimentos chegaram a R$ 2,950 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:03

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:03

Saldo atualmente depositado em cadernetas ficou em R$ 776,192 bilhões Crédito: Reprodução | Pixabay
Depois de sete meses seguidos de resultado positivo, os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos, gerando retirada líquida de R$ 2,532 bilhões em outubro. Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (07) pelo Banco Central (BC), foram depositados, ao longo do mês passado, R$ 194,435 bilhões e sacados R$ 196,968 bilhões.
No acumulado dos 10 meses deste ano, os depósitos na poupança superaram as retiradas em R$ 22,968 bilhões. Em outubro, os rendimentos chegaram a R$ 2,950 bilhões. O saldo atualmente depositado em cadernetas ficou em R$ 776,192 bilhões.
Pela legislação em vigor, o rendimento da poupança é calculado pela soma da Taxa Referencial (TR), definida pelo BC, mais 0,5% ao mês, sempre que a taxa básica de juros (Selic) está acima de 8,5% ao ano.
Quando a Selic é igual ou inferior a 8,5% ao ano, como ocorre atualmente, a remuneração da poupança passa a ser a soma da TR com 70% da Selic. Atualmente a Selic está em 6,5% ao ano.

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