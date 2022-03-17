Saque de até R$ 1.000 do FGTS começa em abril. Veja o calendário

O governo federal vai liberar o saque de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) a partir do dia 20 de abril, segundo anúncio feito nesta quinta-feira (17). O calendário seguirá até o dia 15 de junho. A medida faz parte do pacote de estímulo à economia.

Calendário de pagamento foi divulgado Crédito: Bruno Rocha/Fotoarena/Folhapress

O pacote inclui ainda a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS e outras medidas para os trabalhadores, como microcrédito para empreendedores e liberação de consignado para quem ganha BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Auxílio Brasil.​

O saque terá totalmente digital, por meio do aplicativo Caixa Tem. O trabalhador já pode conferir se tem saldo no Fundo e se a empresa está fazendo o depósito corretamente. Segundo a Caixa Econômica Federal, 42 milhões poderão fazer o saque de até R$ 1.000 do FGTS, somando R$ 30 bilhões liberados.

A conferência dos valores é feita no extrato do Fundo de Garantia, disponível pelo aplicativo FGTS. Quem ainda não tem o aplicativo pode baixá-lo na loja de seu celular. Caso já tenha, talvez seja necessário atualizar a versão para poder usar. O saque também será feito por meio do app.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Nascidos em janeiro recebem em 20/04

Nascidos em fevereiro recebem em 30/04

Nascidos em março recebem em 04/05

Nascidos em abril recebem em 11/05

Nascidos em maio recebem em 14/05

Nascidos em junho recebem em 18/05

Nascidos em julho recebem em 21/05

Nascidos em agosto recebem em 25/05

Nascidos em setembro recebem em 28/05

Nascidos em outubro recebem em 01/06

Nascidos em novembro recebem em 08/06

Nascidos em dezembro recebem em 15/06

O trabalhador pode acompanhar, no app do FGTS, se o empregador está depositando os valores corretamente, mês a mês. Também é possível fazer esse acompanhamento por SMS. A mensagem é enviada diretamente para o celular cadastrado. O cadastro pode ser feito no aplicativo e nas agências da Caixa.

VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO NO APP FGTS

- Abra o app e clique em "Entrar no aplicativo"

- Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"

- Informe seu CPF, vá em "Não sou um robô", selecione as imagens pedidas e vá em "Verificar"; em seguida, clique em "Próximo"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

- O sistema pedirá para você cadastrar uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em "Voltar para a tela inicial"

- Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou

- O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações

- Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF" e salve em seu celular

- Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas as suas contas"

- O último depósito bancário estará informado na tela inicial, no quadro cinza

SAIBA COMO FAZER O SAQUE NO APLICATIVO FGTS

O saque do FGTS mudou em 2020, o que pode facilitar a retirada dos valores pelo trabalhador. Agora, não será mais preciso ir até uma agência da Caixa para conseguir retirar o dinheiro, como ocorria antes. Veja como fazer:

- Acesse o app FGTS e clique em "Entrar no aplicativo"

- Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"

- Informe seu CPF, vá em "Não sou um robô", selecione as imagens pedidas e vá em "Verificar"; em seguida, clique em "Próximo"

- Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

- O sistema pedirá para você cadastrar uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em "Voltar para a tela inicial"

- Na página, inicial, vá em "Meus saques", que fica em um círculo laranja, abaixo

- Escolha a situação de saque que quer fazer: se é saque-rescisão (por demissão); saque-aniversário ou outras situações

- Escolha a opção de saque, ou seja, por qual motivo vai fazer a retirada dos valores

- Vá em "Sacar"; nesta tela, serão indicados os documentos que devem ser enviados à Caixa, caso seja necessário

- Escolha se quer "Creditar em conta" ou "Sacar presencialmente"

PARA QUEM VAI PEDIR A TRANSFERÊNCIA DIGITAL DOS VALORES

- Há duas opções na próxima tela: escolha se quer receber pela "Conta da Caixa" ou "Contra Outros Bancos"

- Aceite o termo de consentimento e, depois, clique em "Continuar"

- Quem optar por receber na Caixa deve confirmar a conta que aparece na tela e clicar em "Continuar" (neste caso, essa será sua conta de recebimento de qualquer valor relacionado ao FGTS)

- Quem optar por receber em outros bancos deve informar nome e número do banco

- O sistema pedirá tipo da conta, agência e número da conta; informe-os e, depois, clique em "Confirmar"

- Confira seus dados e vá em "Confirmar" novamente para conseguir a transferência

PARA QUEM VAI PEDIR A TRANSFERÊNCIA PRESENCIAL

- ​Escolha a opção "Sacar presencialmente"

- Na próxima tela, vá em "Continuar"; será necessário enviar os documentos que serão solicitados e também fazer uma selfie que o sistema irá pedir (faça conforme as orientações do aplicativo)

- Escolha o documento que irá usar, se é RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, identidade militar ou identificação de estrangeiro e clique em "Continuar"

- Tire a foto do documento e envie; depois, clique em "Próximo documento"

- Será necessário tirar uma selfie com o documento ao lado do seu rosto e clicar em "Continuar"

- Vá em "Gostei da foto", para enviá-la

- Em seguida, aceite o documento em que declara que as imagens enviadas são autênticas e clique em "Confirmar"

- Aparecerá a mensagem de que a Caixa recebeu seus documentos e que irá analisá-los; vá em "Continuar o saque"

- Verifique os dados informados e vá em "Confirmar saque"; a análise leva até cinco dias úteis