Home
>
Economia (BR)
>
Santander Brasil anuncia Ana Paula Vescovi para chefiar macroeconomia

Santander Brasil anuncia Ana Paula Vescovi para chefiar macroeconomia

A economista comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer e precisa cumprir quarentena até o dia 2 de julho

Estadão

Publicado em 1 de março de 2019 às 13:32

 - Atualizado há 6 anos

Ana Paula Vescovi comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer Crédito: Carlos Alberto

O Santander Brasil anunciou Ana Paula Vescovi, que comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer, para liderar a área de macroeconomia do banco. Com sua chegada, as atividades dos departamentos de economia que antes eram segregadas entre o braço do banco de investimento e do próprio grupo passam a ser integradas uma única área, reportando-se diretamente ao vice-presidente executivo e CFO Angel Santodomingo.

Recomendado para você

Em um ano, número de automóveis abastecidos 100% por energia elétrica aumentou 27% em cidades capixabas, mas especialistas apontam a necessidade de expansão da rede de recarga para consolidar transição

Frota de veículos elétricos e híbridos cresce de forma acelerada no ES

O ex-governador Arthur Carlos Gerhardt Santos, de 97 anos, recebeu uma comenda do ES em Ação. Ele foi um dos principais articuladores da industrialização do Espírito Santo

Arthur Gerhardt: homenagem para lá de merecida

Defesa pediu anulação de sigilos telemático, bancário e fiscal do dono do Master, mas foi negada; como decisão é provisória, relator determinou envio do material à Presidência do Senado até definição de mérito

Toffoli manda retirar de CPMI material de celular de Daniel Vorcaro

O até então economista-chefe do banco, Maurício Molon, segue desempenhando suas funções, agora na equipe da Ana Paula. A ex-Tesouro assumirá o cargo em 2 de julho uma vez que tem de cumprir quarentena após deixar o setor público.

No governo de Michel Temer, Ana Paula foi Secretária-Executiva do Ministério da Fazenda, Secretária do Tesouro Nacional e presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Também atuou como Secretária da Fazenda do Espírito Santo e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil Re.

Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Ana Paula é mestre em economia do setor público e em administração pública, além de especialista em políticas públicas e gestão governamental.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Santander

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais